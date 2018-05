Ex on the beach + FÖLJ

Utslängd ur ”Ex on the Beach” efter storbråk

NÖJE 31 maj 2018 06:10

I torsdagens program uppstår ett bråk mellan Tristan och Joel i ”Ex on the Beach” – som slutar med att en av deltagarna får åka hem.

Produktionen fick kliva in och avbryta när situationen urartade.

– I samma sekund som deltagaren gick till attack så avbröt produktionen bråket, säger Therese Lindström, pressansvarig för underhållning på Discovery Network Sweden.

I realityserien ”Ex on the Beach”, som visas i Kanal 11, bor deltagarna på en paradis-ö och tar emot gamla ex, en efter en. I huset, där de glada singlarna bor, festas det en hel del – och dramatiken är sällan frånvarande.

I det senaste avsnittet av Ex on the Beach slutar det dock med att en av deltagarna får lämna programmet omedelbart efter att ett stort bråk uppstått.

En gammal deltagare, Joel Åkesson, 20, återvänder till huset efter att ha varit borta en tid. Många gläds över hans återvändo, men gammalt groll kommer också upp till ytan.

Försöker börja slåss

Under festen börjar Tristan Idevall och Joel Åkesson att tjafsa, och bråket stegras så pass mycket att Tristan försöker ge sig på Joel. Detta ledde till att inspelningen avbröts, samt 22-åringens omedelbara utträde ur programmet.

Varför uppstod bråket?

– Det var hetsig stämning. Joel hade åkt ut men kom tillbaka, och då kändes det som att han ville maxa stämningen. Vi blev lacka på varandra, säger Tristan Idevall.

Han menar dock att bråket aldrig hade uppstått hemma i Sverige, utan att det skedde under speciella omständigheter.

– Hemma hade man bara ryckt på axlarna. Men man har varit i det där dårhuset så pass länge, och så går man varandra på tårna och sedan eskalerar det, säger han.

”Visar inte våra rätta sidor”

Tristan menar att det var rätt av produktionen att låta honom åka hem, och att båda parter fann det lämpligast.

I övrigt ser han positivt på sin medverkan i programmet.

– Men jag hade inte ställt upp igen, då jag kände att produktionen framställer saker och ting på sitt eget sätt.

Avbröt attacken

Therese Lindström, pressansvarig för underhållning på Discovery Network Sweden, säger att de har nolltolerans mot all typ av våld i programmet och att inspelningsplatsen ska vara trygg för samtliga närvarande.

– Alla deltagare skriver på ett stort antal förhållningsregler innan de kliver in i huset. Det som hände i avsnittet var klart och tydligt ett regelbrott.

– Kvällens inspelningar avbröts i och med detta, och Tristan fick reda på att han var tvungen att lämna produktionen omedelbart.

Bråket som uppstår visas dock inte tv-programmet, och Therese förklarar att det aldrig hann utbryta.

– I samma sekund som Sebastian är på väg att gå till attack så avbryter produktionen bråket och inspelningen.

Aftonbladet skrev nyligen om när en annan deltagare från denna säsongens Ex on the Beach, Johannes Ulmefors, förekommer i ett klipp där han slår en annan person blodig.

Tre skandaler i kändisvärlden 2018 00:50

LÄS OCKSÅ ”Ex on the beach”-Johannes slog man blodig: ”Våld är aldrig okej”

31 maj 2018 06:10