Ilskan mot Madonna – efter talet på MTV-galan









1 av 3 | Foto: CARLO ALLEGRI / X90181 Madonna.

NÖJE 21 augusti 2018 08:12

Madonna hyllade Aretha Franklin – med ett långt tal om sig själv.

Nu får superstjärnan hård kritik för talet till den bortgångna ikonen.

”Det här är så respektlöst”, skriver en tv-tittare på Twitter.

När souldrottningen Aretha Franklin skulle hyllas på MTV-galan i New York i går kväll fick Madonna i uppdrag att hålla i trådarna.

Det gick inte hem hos tv-tittarna.

Världsstjärnan ägnade större delen av sitt hyllningstal åt att berätta en historia om sin egen hårda kamp för att nå toppen, skriver Rolling Stone. Hon nämnde bara Aretha Franklin när hon berättade att hon sjungit hennes hit ”You make me feel like a natural woman” på en audition och artisten därmed förändrade hennes liv.

Sågas av tittare

Nu får Madonna hård kritik på sociala medier. Flera tittare anklagar sångerskan för att vara självcentrerad och respektlös mot Aretha Franklin.

”Av alla svarta artister de hade kunnat välja ut för att prata om arvet efter souldrottningen Aretha Franklin så valde MTV Madonna som nämnde Aretha en gång i en lång berättelse?”, skriver en av dem på Twitter.

”Så i stället för en riktig hyllning till Aretha lät ni bara Madonna prata om sig själv i 30 minuter?”, skriver en annan.

En av de största artisterna

”Att Madonna pratar om gitarrlektioner, baguetter i Paris och att hon visade rumpan när hon letade efter en sko framför en bild av Aretha Franklin är allt jag förväntade mig av MTV-galan”, menar ytterligare en.

Aretha Franklin dog torsdagen den 16 augusti efter en längre tids sjukdom. Hon blev 76 år.

Franklin räknas som en av de viktigaste musikerna i modern tid och har kallats ”alla tiders största soulartist”. Hon har belönats med 18 Grammystatyetter och var den första kvinnan som valdes in i Rock and roll hall of fame år 1987.

