M.I.A.: "Familjen balanserar mörkret"

NÖJE 11 augusti 2018 07:40

Hon tar emot i sin loge nästan två timmar efter konserten på Way out West. Scenkläderna har bytts ut mot en tunn och färgglad morgonrock. Vanligtvis är hon väldigt restriktiv med intervjuer. Undantaget beror på att det i samband med spelningen är Sverigepremiär för dokumentären ”Matangi/Maya/M.I.A.” som handlar om henne; rötterna i Sri Lanka, uppväxten i England och antistjärnan.

– I regel görs den här typen av filmer efter att artisterna ifråga dött. Det är konstigt att vara vid liv och ställas inför ett retrospektiv på ens eget liv, säger hon och skrattar.

Filmen har gjorts av en vän till henne och skildrar dels händelser under hennes karriär och glimtar ur den kreativa processen. Fast det riktigt unika är att filmaren också fått plocka ur hundratals timmar material som hon själv spelat in under de senaste två decennierna, bitvis innan hon ens blev känd.

– Jag ville bli dokumentärfilmare och mitt första projekt var att visa vad som hände min folkgrupp i Sri Lanka. Men eftersom det var förbjudet att filma och folk inte vågade prata om det man utsattes för så vände jag på kameran och filmade mig själv istället. Jag brydde mig inte om konsekvenserna.













Armén stormade hennes hus

Vid ett tillfälle när hon filmade sig själv inne i sitt eget rum så upptäckte en granne vad hon höll på med och ringde myndigheterna. Mitt i natten kom armén och stormade huset där hon bodde.

– Jag sa att jag beklagade så hemskt mycket, men att jag inte visste att det var förbjudet: ”Jag är turist” härmar hon och putar med munnen för att visa hur hon spelade dum.

Så tillägger hon med allvar:

– Fast jag hade också ett dokument från försvarsministeriet som gav mig ett fripass så det hjälpte naturligtvis.

M.I.A. har ständigt genom sin karriär insisterat på att prata politik och ursprung. Det har gjort henne både unik, men i mångas ögon också obekväm. Jag undrar om hon ser det som sin uppgift eller till och med skyldighet att fortsätta ändå.

– Alla som lyckats fly lider nog av skuld. Trots att livet som invandrare också kan vara tufft så känner jag mig ändå privilegierad. Det minsta jag kan göra att försöka sprida medvetenhet.

Idag är M.I.A. både gift och hon har blivit mamma. Hon känner sig något ambivalent inför hur dessa förändringar påverkat henne.

– Jag ville bli normal. På ett sätt känns det stereotypt att som kvinna bli mamma och skaffa sig en stabil partner. Någonstans behövde jag nog det för att balansera allt mörker. I slutändan har det gett mig förnyad kraft.

Hyllar Sverige

Under årens lopp har hon utvecklat en aversion mot USA, något som fick sin kulmen efter att hon pekat finger under sitt Super Bowl-framträdande med Madonna. Det fick till följd att amerikanska fotbollsförbundet NFL försökte stämma henne på en förmögenhet. Sverige ser hon däremot som ett föregångsland.

– Sverige känns neutralt. Resten av världen kommer nog att utvecklas för att en dag bli lugn, glad och tolerant som här. Då lägger förhoppningsvis alla ner all trångsynthet som jag känner kommer från den amerikanska modellen, den brittiska vilsenheten eller för den delen laglösheten i Sri Lanka, säger M.I.A. och suckar lite.

Så avslutar hon:

– Jag har alltid undrat varför folk inte beter sig mer som i Sverige.

