Oscarsvinnande kompositör död - blev 89 år

Foto: BOB DEAR / TT / NTB Scanpix Skådespelaren Mia Farrow och hennes dåvarande man André Previn övar inför den första konserten där de båda ska uppträda. Fotografiet är från 1971.

avBenjamin Andrée

NÖJE 28 februari 2019 19:40

Oscarsvinnande kompositören André Previn har dött.

Han blev 89 år.

Dirigenten, kompositören och jazzpianisten André Previn har dött.

Han dog under torsdagen i sitt hem på Manhattan i New York och blev 89 år gammal, skriver The Hollywood Reporter.

Previns långa karriär spände över åtta decennier och han medverkade på över 500 album genom åren.

Elva gånger har han nominerats för en Oscar och fyra gånger har han vunnit - för musiken till ”Gigi” (1958), ”Porgy och Bess” (1959), ”Irma la Douce” (1963) och för ”My fair lady” (1964).

André Previn var gift, och skild, fem gånger.

Mellan åren 1970 och 1979 var han gift med skådespelerskan Mia Farrow, 74. Tillsammans fick de tre biologiska barn och de adopterade även tre barn - ett tvillingpar samt adoptivdottern Soon-Yi Previn.

Efter skilsmässan levde hans exfru Mia Farrow tillsammans med Woody Allen mellan 1981 och 1992. Förhållandet fick ett abrupt slut efter att Farrow fått reda på att Allen hade ett förhållande med hennes adoptivdotter Soon-Yi Previn.

Woody Allen är sedan 1997 gift med Soon-Yi Previn.

I en intervju i tidskriften Vanity Fair från 2013 kommenterade André Previn adoptivdottern Soon-Yi med orden:

”Hon finns inte för mig.”

