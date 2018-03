Ex on the beach + FÖLJ

Carolina Gynnings nya programledarjobb

”I chock av allt hånglande och supande”

Foto: Anders Kilander

NÖJE 15 mars 2018 07:05

Carolina Gynning är klar som programledare för eftershowen till ”Ex on the beach”.

Inspelningarna har redan börjat men hon var inte beredd på vad som väntade.

– Jag var helt i chock av allt hånglande och supande, säger hon.

Carolina Gynning, 39, är just nu aktuell med tv-serierna ”Lingonligan” och ”Torpederna”. Nu kan Nöjesbladet avslöja att hon har ännu ett projekt på gång. Hon är ny programledare för efterprogrammet till ”Ex on the beach”, ”Exen berättar allt”.

– Jag hade aldrig sett programmet när jag fick frågan, men fick se några avsnitt och kände bara “åh herregud”. Jag var helt i chock av allt hånglande och supande, säger Gynning.

”Inga problem att prata om sex”

Gynning slog igenom 2004 när hon vann "Big brother”. Men att hon själv har varit med i en dokusåpa tror hon inte kommer hjälpa henne med det nya jobbet.

– Nej, det var helt annorlunda. Det framstår som rena barnleken om man tittar på det här. Det går inte ens att jämföra, säger hon.

Inspelningarna för ”Exen berättar allt” har redan dragit igång, och Gynning berättar att det går vilt till i studion.

– Från småbarnslivet in i det här ungdomsdramat, säger hon och fortsätter:

– Jag har inga problem att prata om sex utan kan verkligen diskutera, man vill ju höra vad ungdomar idag tycker.

”Jag har mer pondus”

Hon säger att det var några år sedan hon var i tv-studion senast, men att hon har utvecklats enormt som programledare.

– Jag är mycket tryggare i mig själv och jag har mer pondus. Jag skiter i att hela studion är full av folk och att jag ska leverera en påa. Idag har jag den pondusen att jag skiter i vad andra tycker och tänker och det är väldigt skönt.

”Exen berättar allt” visas på Dplay med start torsdagen den 22 mars.

Rasande föräldrar - här är tittarstormarna vi minns 00:42

LÄS OCKSÅ Carolina Gynning: Han skulle bita av mig näsan

15 mars 2018 07:05