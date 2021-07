Elin Härkönen: Högsta betyg på kärlekslivet

Träningsprofilen och entreprenören sätter plus på livet

helskärm Elin Härkönen. Foto: PONTUS ORRE

Elin Härkönen, 27, har många strängar på sin lyra: Hon jobbar som personlig tränare, driver ett klädföretag och jobbar med sociala medier.

Mycket har förändrats i hennes liv och i dag sätter hon toppbetyg på nästan allt.

– Jag har tagit det senaste året till att jobba med mig själv. Nu är jag på en bra plats, säger hon.

Här är Elin Härkönens plusbetyg på...

...hälsan

– Det är sommar, det är ljust, man vill göra saker och man har energi. Men jag har också sömnproblem, eftersom jag har kronisk värk efter att jag skadade mig. Så därför sätter jag fyra plus och inte fem plus på hälsan just nu. Smärtorna är där och jag har lärt mig att leva med det, även om drömmen är att jag ska bli helt smärtfri en dag.

...karriären

– Oj, vad svårt! Jag tycker om att ha många bollar i luften och älskar utmaningar, så jag har flera olika företag och även mina sociala medier. Just nu känns det som att det går väldigt bra, även om jag såklart alltid strävar högre och framåt. Jag sätter fyra av fem plus där också.

Hur hinner du med allt?

– Jag tycker att det är så himla roligt. Det går åt mycket tid, både till mina företag och mina sociala medier, men jag tycker att det är så himla kul och då lägger jag gärna ner tid på det. Dock jobbar jag helt klart mer än hundra procent.

...ekonomin

– Det har varit ett corona-år, men det har gått bra ändå. Som personlig tränare jobbar jag med gruppass och under pandemin har man fått minska på storleken på grupperna. Jag har fått hitta lösningar och köra utomhus eller online. Man har helt enkelt fått tänka om och använda entreprenörshjärnan.

...kärlekslivet

– Måste man svara på alla frågor? Men okej, jag sätter fem plus på det faktiskt.

...det sociala livet

– Där sätter jag strålande fem plus! Jag har så fina vänner, och jag är så tacksam för dem. Man märker det så tydligt nu på sommaren också hur enkelt det är att bara träffas och hänga. Det är mycket positivitet och det ger bra energi.

...hemmet

– Jag älskar min lägenhet! Den ligger precis vid Sankt Eriksplan och jag trivs superbra där.

...framtidsplanerna

– Jag ser väldigt ljust på framtiden. Jag älskar som sagt att jobba och jag är väldigt förväntansfull och nyfiken på vad som komma skall. Jag har lagt allt gammalt bakom mig och nu vill jag titta framåt.

Har du satt upp något speciellt mål för framtiden?

– Nej, mer bara fortsätta som jag gör nu. Jag har tagit det senaste året till att jobba med mig själv, må bra, komma fram till vad jag vill göra och jobba med mig själv. Jag är på en bra plats i livet helt enkelt.

