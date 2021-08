John Oliver sågar nya ”Sex and the city”

”Jag kan inte uppskatta min puritanska Charlotte om jag inte har min snuskiga Samantha”

”Sex and the city” utan Samantha?

Ingenting att ha, menar John Oliver.

– Det kommer aldrig att funka utan Kim Cattrall, säger han.

Snart ska äntligen ”Sex and the city”-abstinensen som miljontals fans bär på att dämpas.

Just nu håller uppföljaren, eller rebooten, ”And just like that” på att spelas in i New York. I den kommer Sarah Jessica Parker, 56, Cynthia Nixon, 55, och Kirstin Davis, 56, att göra comeback i sina ikoniska roller. Även Chris Noth, 66, mer känd som ”Mr. Big”, kommer att finnas med.

Men, som det har rapporterats om tidigare, utesluts alltså Samantha Jones, spelad av Kim Cattrall, 64, ur den kommande uppföljaren.

”Det är inte att ni är dåliga”

Detta har förstås lett till reaktioner. För vad är ”Sex and the city” utan Samanthas sexiga upptåg?

Inte mycket att hänga i julgrannen, om man frågar den amerikanska talkshow-värden John Oliver.

helskärm Kristin Davis som "Charlotte", Kim Cattrall, som "Samantha", och Cynthia Nixon som "Miranda" i "Sex and the City - the Movie". Men nu får vänninnorna klara sig utan Samantha.

I ett segment ur ”Last Week tonight” sågar han valet att spela in ”And just like that” utan Kim Cattrall.

– Ingen arbetsplats skulle vara i farozonen att stängas ner bara för att den förlorar en person. Om inte den arbetsplatsen är ”Sex and the citys” omstart, det vill säga. Hur tänker ni? Det kommer aldrig att funka utan Kim Cattrall. Det är inte så att någon av er är dålig, det är att ni bara fungerar ihop, säger han i programmet.

”Vänskaper tar slut”

Han fortsätter sitt resonemang:

– Jag kan inte uppskatta min puritanska Charlotte om jag inte har min snuskiga Samantha. Och jag lever för Miranda Hobbes, men om hon inte tittar snett när Samantha använder penne pasta för att beskriva sin nya italienska älskares penis, vad är då poängen?

Exakt hur HBO ska förklara Samanthas frånvaro i den nya serien är oklart.

Men tidigare har innehållsproducenten Casey Bloys beskrivit det som att ”vänskaper tar slut och nya vänskaper formas”.

– Jag tror att allt är väldigt vägledande för de faktiska stadierna i livet. De försöker förmedla en ärlig berättelse om hur det är att vara en 50-årig kvinna i New York. Det hela ska kännas naturligt. De vännerna du har när du är 30, kanske du inte har när du är 50”, säger Casey Bloys i en Intervju.

När ”And just like that” kommer att få premiär på HBO Max är i nuläget inte kommunicerat.

helskärm John Oliver är kritisk.

03 augusti 2021