Hanna Hedlund är singel igen

Slut med hemliga pojkvännen

Publicerad 2024-01-24

Hanna Hedlund, 49, är singel igen.

Artisten och den hemliga pojkvännen har gjort slut.

”Var inte redo”, skriver hon på Instagram.

I våras avslöjade Hanna Hedlund att hon hade hittat kärleken på nytt efter skilsmässan från Martin Stenmarck, 51.

Nu är förhållandet över.

expand-left helskärm Hanna Hedlund.

”I flera månader”

I ett Instagraminlägg som publicerades igår berättar artisten och tv-profilen att hon inte längre är i en relation.

”Åh, jag har fått så fina blommor efter premiären. Älskar’t! Även om jag är singel, och can by my own flowers så är det ju ljuvligt att bli bortskämd med vackra blommor”, skriver hon och syftar på premiärföreställningen av Pernilla Wahlgrens show ”Happy ending” som hon medverkar i.

När en följare ställer frågan: ”Är du singel igen?” svarar Hanna Hedlund:

”Har varit i flera månader, var inte redo”.

expand-left helskärm Hanna Hedlund.

Skilde sig 2021

I en intervju med Aftonbladet i juli sa artisten att hon träffat någon hon tycker mycket om, men hon har aldrig avslöjat hans identitet.

– Jag har lovat mina barn att inte prata om det här så mycket. Och jag dejtar ju en och samma person, en jag tycker mycket om. Han har inte alls med den här branschen att göra, sa hon då.

Hanna Hedlund och Martin Stenmarck skilde sig 2021 efter 23 år tillsammans. De har tre barn.

