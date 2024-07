Veronica, 30, fick sitt liv slaget i spillror av ”Den svenska tinderbedragaren”

”Han är ondska personifierad” • Har lurats på flera miljoner – medverkar i TV4-dokumentär • Hatet från tittarna

Uppdaterad 2024-05-28 | Publicerad 2023-10-14

Hon trodde att han var hennes livs kärlek.

I stället lurade Tinderdejten henne på allt hon äger och lämnade henne med skulder för resten av livet.

– Det gick otroligt fort att bli totalt nedbruten, säger Veronica, 30.

I dokumentärserien ”Den svenska Tinderbedragaren” på TV4 och TV4 Play berättar många kvinnor om hur de blivit lurade på stora summor pengar av vad de trodde var en framgångsrik affärsman.

En av dem är Veronica Hellström från Falun.

När hon matchade med mannen på Tinder i slutet av 2021 blev hon snabbt kär.

I dag säger hon att hon har lurats på sex-sju miljoner kronor i företagsskulder och hundratusentals kronor privat av Tinderbedragaren, och en släkting och affärspartner till honom.

”Fortfarande inte fri honom”

När Aftonbladet når Veronica på telefon har hon gråten i halsen. Hon säger att det satt långt inne att tacka ja till att medverka i dokumentären och att det är känslosamt att titta på den.

– Jag är ju fortfarande inte fri honom. Men nu får folk faktiskt veta vad som har hänt. Det känns lite surrealistiskt att titta på dokumentären, men samtidigt känns det också ändå skönt att få berätta. Jag har varit tyst så länge. Jag kände att det inte kan vara meningen det ska vara jag som ska vara gömd och leva tyst och han får köra på som en löpeld över hela landet utan konsekvenser. Det måste bli ett stopp på det.

I dag bor Veronica på en annan ort för att skydda sig själv.

– Jag har ju inte lånat ut pengar till honom. De har ju stulit mitt företag, det är stöld och bedrägeri, utpressning, hot... När man ställer sig inför det här valet att man måste välja mellan pengar eller liv. Då går ju livet före.

”Jag är vid liv men inte mycket mer”

Hur går du igenom detta, hur mår du?

– Det är svårt att sätta ord på. Man försöker. Jag är vid liv men inte mycket mer. Jag som var den människan som var supersocial och hade tre företag och jobbade konstant och var väldigt social och var ute bland människor.

Hon berättar om hur hon blev konstant hjärntvättad av tinderbedragaren.

–Man blir nedplockad i bitar tills man... jag vet inte. Jag inser ju och förstår att jag aldrig kommer att få tillbaka mina företag eller mina varumärken. De har förstört och smutskastat så mycket. Och framförallt ekonomiskt.

”Han plockar bort bit för bit”

Det har snart gått två år sedan hon träffade mannen. Hon hade företag inom bageri- och bryggeribranschen i tolv år.

– Det gick det otroligt snabbt att bli nedbruten. Han är otroligt skicklig på det han gör. Han plockar bort bit för bit och var väldigt manipulativ. Han gjorde det tills man kände själv att man inte hade ett eget värde.

Hon la enormt mycket skuld på sig själv i början.

– Det var ju ingen som visste. Jag berättade ju inte för någon. Dels för att jag skämdes otroligt mycket. I början kände jag själv att ”vem fan är så dum som låter någon ta ens företag”. Det var så många varningsflaggor.

Fått hat från tittare

Nu när dokumentären är ute är det många som kommenterar att ni kvinnor får skylla er själva som blivit lurade och fallit för den här typen av person. Vad känner du när du ser det?

– Jag har sett och hört det också. Det har även direkt till mig vräkt in hat de senaste dygnen, där folk skriver ”hur kunde du vara så dum”. Det har kommit in mycket kärlek också, men just nu i alla fall tar hatet över. Det jag vill är att människor ska förstå att ingen av oss kvinnor har gjort det här frivilligt. Varför ifrågasätter man en person som har blivit utsatt i stället för att ifrågasätta den som utsätter? Jag kommer aldrig att förstå det. Det här handlar om att folk måste förstå att han är ondska personifierad. Det är ren och skär manipulation.

expand-left helskärm Veronica i lokalen där hennes bryggeri en gång var.

Förundersökning pågår

I Veronicas fall pågår det en förundersökning och hon driver en civilrättslig process.

– Jag har lovat mig själv att jag ska bli den kvinnan som sätter stopp för dem. Någon gång måste rättvisan vinna. Jag vill se att de får stå till svars för det de har gjort.

”Den svenska Tinderbedragaren” är en dokumentärserie i tre delar som hade premiär den 12 oktober på TV4 Play och TV4.