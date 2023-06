Ingen Tony till Max Martin-musikalen ”&Juliet”

Av: Mikael Forsell/TT

Publicerad: I dag 06.48 Uppdaterad: I dag 08.38

Tonygalan blev en stor besvikelse för Max Martin.

Trots nio nomineringar fick den svenske låtskrivarens musikal ”&Juliet” inte ett enda pris.

Max Martins ”&Juliet”, som är baserad på hans pärlband av världshits, var bland annat nominerad i finaste kategorierna bästa musikal och manus samt för bästa kvinnliga huvudroll med Lorna Courtney.

Den vanligtvis medieskygge Max Martin var själv på Tonygalan i New York och poserade tillsammans med sin fru Jenny Pettersson och dotter Doris Sandberg på röda mattan. Man han fick gå hem tomhänt.

helskärm Max Martin med sin dotter Doris Sandberg och fru Jenny Pettersson på röda mattan inför Tonygalan i natt.

Nu gick i stället priset för bästa musikal till ”Kimberly Akimbo” och ”Leopoldstadt” belönades med priset för årets talpjäs.

Tonypriset delas ut till de bästa uppsättningarna i det anrika teaterdistriktet Broadway i New York. Årets gala hotades in i det sista av den pågående strejken bland manusförfattare, men kunde genomföras i nedbantad version, bland annat utan en inledande shownummer som brukligt är.

helskärm J Harrison Ghee, en av de två första ickebinära musikalartister att få en Tony.

Galan skrev historia eftersom två ickebinära musikalartister för första gången fick ta emot priser; J Harrison Ghee och Alex Newell, för sina insatser i ”I hetaste laget” respektive ”Shucked”.

Max Martins musikal ”&Juliet” följer samma idé som Abbamusikalen ”Mamma mia”. Till tonerna av stjärnlåtskrivarens allra populäraste låtar, som ”Since u been gone” och ”Baby, one more time”, berättas en romantisk komedi som vänder upp och ner på ”Romeo & Julia”-sagan.

I ”&Juliet” tar huvudpersonen inte livet av sig utan börjar om sitt liv utan Romeo. Musikalen hade premiär i London 2019 och spelas i New York sedan i fjol.