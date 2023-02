First Aid Kit-stjärnan Klara Söderberg skiljer sig efter mindre än två år

Gifte sig med Michael Norberg Tot i oktober 2021

Klara Söderberg från First Aid Kit skiljer sig.

Hon och maken Michael Norberg Tot har valt att avsluta äktenskapet efter mindre än två år som gifta.

Klara Söderberg, 30, och Michael Norberg Tot, 34, gifte sig i oktober 2021, men nu går paret skilda vägar, rapporterar Expressen.

Det framgår av handlingar från Stockholms tingsrätt, som tidningen har tagit del av.

”Vi önskar att tingsrätten beslutar om skilsmässa. Vi önskar inte betänketid före skilsmässan”, står det i den gemensamma ansökan.

Artisten friade till Michael Norberg Tot i augusti 2020, och delade då med sig av förlovningslyckan på Instagram.

Känd från First Aid Kit

Klara Söderberg är känd från bandet First Aid Kit, som hon skapat tillsammans med sin syster Johanna Söderberg, 32. De har nått stora framgångar både i Sverige och internationellt sedan debutalbumet ”The big black and the blue” (2010).

Systrarna ligger bakom låtar som ”The lion’s roar”, ”My silver lining” och ”Emmylou”.

