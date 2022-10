Mejla Markus Larsson

Allsvenskan är som gjord för muppar

helskärm Kermit och Miss Piggy satt i kommentatorsbåset och snackade upp matchen mellan Pittsburgh Steelers och Cincinnati Bengals.

Under julveckan 2020 skrevs det pop- och sporthistoria i direktsänd tv.

”Monday night football” blev ”Muppet night football”.

Det där kräver kanske en förklaring.

Förutom mellanakten under Super Bowl har amerikansk fotboll skandalöst nog en låg status i Sverige. Här gillar vi padel i stället.

Men inför matchen mellan Pittsburgh Steelers och Cincinnati Bengals hände det nåt. Det var på många sätt den största uppvisningen i rock ’n’ tyg i modern tid.

Tv-kanalen som sände matchen, ESPN, hade redan gjort festliga helgspecialer förut, men här låg ribban på en ny nivå.

Äntligen stod Kermit och Miss Piggy i kommentatorsbåset och snackade upp matchen som bara en handsydd groda respektive gris kan göra. Piggy gillade bland annat att de tjusiga spelarna ”kramades” så mycket på planen.

Men det slutade inte där.

Radarparet lämnade snabbt över till en av Muppernas saltaste hatt nere vid planen, björnen Fozzie.

helskärm Fozzie, till vänster.

Han drog så dåliga skämt att Waldorf och Statler uppe på läktaren rynkade på sina svårslagna näsor och kickade in en passande replik:

”I wish that joke could be intercepted.”

Waldorf och Statler är inte bara ett par tidlösa förebilder för kritiker över hela världen, vare sig de heter Johan Croneman eller Natasha Azarmi. Mupparna, det vill säga Waldorf och Statler, är motsatsen till pepp, glädje och padel.

För någon som följer sporten var det också omåttligt kul att Waldorf hejade på Steelers och att Statler höll på Bengals. Bara mössorna var värda en egen liten kulturdebatt.

Och innan matchen började hann även trumbesten Animal leverera fyra bevingade ord:

”Football. Football. Football. Rrrrrrrraaaaaarrrgghh.”

Animal, trumbesten.

Det finns otaliga anledningar till att riktig fotboll spelas med händerna och inte med fötterna. Eller varför amerikanska sportsändningar i regel är 110 procent roligare än europeiska.

I USA har man ofta en helt annan distans och humor. De vet att det bara handlar om simpel underhållning.

I Sverige kan däremot ett uppsnack om en allsvensk fotbollsmatch låta som en rapport från fronten. Det enda som saknas på de kostymklädda kommentatorerna och experterna är skottsäker väst och hjälm.

”Men vi vill inte ha underhållning i våra grejer” säger en kollega som håller på Arsenal.

Nej, det märks.

När Camila Cabello uppträdde på årets Champions League-final mellan Liverpool och Real Madrid blev hon i princip utbuad av fansen. Hon var dock sju gånger bättre än själva matchen.

Sport är på allvar, tro inget annat. Allt är väl Erik Nivas fel, men det finns en lösning.

helskärm Allram Eest

Det saknas inte direkt knäppa svenska kändisdockor. Varför inte låta Allram Eest och Televinken snacka upp en fajt mellan Häcken och Varberg? Det finns också en stor potential i att låta Bolibompadraken kommentera ett argt derby mellan AIK och Djurgården. Och såvitt jag förstår har kossan Doris inte haft mycket att göra sedan hon dansade med dåvarande statsministern Göran Persson.

Då hade inramningen i alla fall hållit samma klass som spelet.

Allra bäst vore om den blivande regeringen från programmet ”Herr Talman” fick prata om fotboll i stället.

Det vill säga Jimmie-dockan, Ulf-dockan, Ebba-dockan och den där korvliberalen som vi redan har glömt bort. Vad hette han? Johannes?

Då hade kanske debatten inte ens behövt handla om invandring.