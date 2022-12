Från Stilla havet till katten Kerstin - en omväxlande resa med Jenny Strömstedt

Namn: Jenny Strömstedt

Ålder: 50

Bor: Stockholm

Yrke: Journalist

Tidigare medverkan sommar/vinter: Sommarvärd 2013.

check Snabbguide

Skrytkvot:

Skvallervärde:

Känslostyrka:

Humornivå:

Å fan-faktor:

check Första meningen:

”Det är 1999.”

check Sista meningen:

”Med det sagt, Gott nytt år, precis där du är hur du än är.”