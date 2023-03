”PH”-Viktor: Deltagarna vågar inte erkänna att de är glada

Skrotade ”Paradise hotel”-säsongen sänds – Bella Andersson vill inte prata om sin medverkan

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

”Paradise hotel” är igång och det blev en stökig förhandsvisning bland deltagarna.

Enligt Viktor Rygler var nästan alla glada över att säsongen äntligen ska sändas – bara att de inte vågar erkänna det.

– Om det är några som inte vill att det ska sändas, så vill man inte vara oskön och visa att man vill att den ska sändas, säger han.

I måndags sändes det första avsnittet av ”Paradise hotel” säsong 15.

Inför premiären samlades flera deltagare på en bar i Stockholm för att se de två första avsnitten tillsammans.

– Det är blandade känslor, som alla har sagt. Men det var kul. Det är bara lite synd att det sänds nu och inte när det skulle sändas egentligen, säger deltagaren Viktor Rygler.

På plats på förhandsvisningen var deltagare och programledaren Nicole Falciani, samt folk från både Paramount och Pluto TV. Även psykologerna fanns på plats ifall någon ville vända sig till dem.

– Alla var glada, vi skrattade så vi nästan kissade på oss. Vi drack jättemycket bubbel och sen blev vi utslängda från Soap bar, säger Viktor och skrattar.

helskärm Viktor Rygler.

Bella avstår all medverkan

Men en deltagare som inte var på plats var den tidigare ”Paradise hotel”- och ”Ex on the beach”-deltagaren Bella Andersson, som kliver in i programmet i tisdagens avsnitt.

Viktor berättar att han tror att ”Paradise hotel” blivit ett känsligt ämne för henne, eftersom hon har ett nytt liv nu.

Och enligt Pluto TV har Bella valt att avstå all medverkan som rör ”Paradise hotel” och kommer därför inte ställa upp på några intervjuer under hela säsongen.

helskärm Bella Andersson.

helskärm Bella Andersson.

Vill inte erkänna glädjen

Viktor Rygler arbetar som säsongare och beskriver det som ett ”ph-liv 24/7”. Så för honom är det bara kul att säsongen äntligen ska sändas.

Och det tror han inte att han är ensam om att tycka.

– Många är nog glada, bara att de inte vill erkänna det, har jag märkt. Det blir lite, om det är några som inte vill att det ska sändas, så vill man inte vara oskön och visa att man vill att den ska sändas, säger han.

Han menar att han har förståelse för de som har jobb där ”Paradise hotel” inte är uppskattat. Men att den frustration som flera andra deltagare uttryckt över säsongen, inte är så illa som de vill få det att framstå.