Kärleksrykten kring Dua Lipa och Callum Turner

Källa: ”Är galna i varandra”

Uppdaterad 2024-07-03 | Publicerad 2024-01-18

De satt tätt ihop under en middag i Santa Monica i helgen.

Nu uppges Dua Lipa, 28, och Callum Turner, 33, vara ett par.

Artisten Dua Lipa och skådespelaren Callum Turner omges av kärleksrykten.

I dagarna fick de ny fart när de brittiska stjärnorna fotograferades på väg till en middag i Santa Monica utanför Los Angeles.

Efter att Callum Turner deltagit i ett pressevenemang på söndagskvällen mötte han upp Dua Lipa och tillsammans gick de vidare till restaurangen R+D Kitchen, skriver Page Six. Under middagen hade stjärnorna också sällskap av några vänner.

expand-left helskärm Dua Lipa.

”Det är nytt”

Inte nog med det. Så sent som i går publicerade TMZ en video från efterfesten för Turners nya tv-serie ”Masters of the air” där han och Lipa skymtas bakom en dörr, tätt hopslingrade.

– Det är nytt, men de är galna i varandra, säger en källa till Page Six.

Callum Turner är förutom ”Masters of the air” också aktuell i filmen ”The boys in the boat” och har tidigare synts i filmserien ”Fantastiska vidunder”.

Dua Lipa är en av världens just nu mest framgångsrika popstjärnor.

expand-left helskärm Callum Turner.