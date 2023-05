Mejla Twitter Per Bjurman

Tina Turner var kvinnlig frigörelse

Per Bjurman: Hade en sanslös energi vid 57 år

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

NEW YORK. Som rubrikerna i alla amerikanska medier lyder denna vemodiga onsdag:

Simply the best.

Ibland var Tina Turner verkligen det.

En efter en tystnar de, rösterna som varit med oss senaste halvseklet – drygt – och i alla fall delvis definierat sin ofta turbulenta samtid.

Nu har alltså även Tina Turner lämnat jordelivet efter en länge tids sjukdom i nya hemlandet Schweiz, 83 år gammal.

Hon blev ”The queen o rock ’n’ roll” redan i unga år under tidiga 60-talet, sjöng in en lång rad r’n’b-klassiker med maken Ike, var sedan involverad i epokgörande inspelningar med galna producentsnillet Phil Spector – till exempel mästerverket ”River deep - Mountain high” – och skaffade sig slutligen en andra megakarriär som soloartist på 1980-talet.

Då var hon också firad symbol för kvinnlig frigörelse, sedan hon lämnat sin tyranniske make efter år av misshandel och övergrepp och helt på egen hand iscensatt en comeback vars like världen sett varken förr eller senare.

Hitnummer som ”What’s love got to do with it”, ”Simply the best”, ”We don’t need another hero” och ”Private dancer” må låta lite daterade idag, eftersom ljudidealen var som de var på den tiden, men hon de var verkligen enorma succéer och hon framförde dem med en förstummande pondus.

helskärm Sångerskan Tina Turner. Här möter hon pressen på besök i Stockholm för att köra igång sin turné 1996.

Decenniet därpå hade jag ynnesten att se henne live några gånger – framförallt fyra kvällar i rad på Globen respektive Scandinavium 1996; Aftonbladets dåvarande nöjeschef Sigge Ennart ville att jag skulle recensera varje minut… – och häpnar en sån här dag fortfarande åt minnet över hur fantastisk den raspiga, djupt själfulla rösten fortfarande lät, och vilken sanslös energi hon alltjämt hade vid 57 års ålder.

Det var inte svårt att se hur mycket såna ikoniska rock-estradörer som Mick Jagger och Rod Stewart hade lärt sig av denna drottning.

Allra bäst de gångerna i Stockholm och Göteborg var ”Simply the best”, den storvulna hymnen som idag ofta används när mästare i sport firar stora segrar.

Den känns helt rätt att tänka på även 27 år senare, för så var det ju.

Ibland var Tina Turner simply the best.