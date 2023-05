Nu drar Cannesfestivalen igång, med Ruben Östlund som chef för juryn

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

CANNES. Under tisdagen startar den 76:e upplagan av världens största filmfestival.

Ingen svensk film någonstans i festivalen, men Ruben Östlund har fått det prestigefulla jobbet som tävlingsjuryns ordförande.

Annars representeras Norden av en dansk, en finsk, en norsk och – Alicia Vikander, som engelsk 1500-talsdrottning.

helskärm Ruben Östlund.

Att det skulle bli repris på fjolårets succé när Ruben Östlunds ”Triangle of sadness” vann Guldpalmen, Tarik Salehs ”Boy from heaven” manuspriset och Ali Abbasis ”Holy spider” skådespelarpriset (till Zar Amir-Ebrahimi) hade väl ingen väntat. Men nog borde det väl funnits någon svensk film som kunde passerat festivalledningens nålsögon åtminstone i någon av sidosektionerna.

Dansken, det är förstås Mads Mikkelsen. Efter ha varit med i James Bonds, Marvels, Star Wars och Harry Potters universum, kan han nu lägga ännu en megafranchise på meritlistan. I ”Indiana Jones and the dial of destiny” spelar han en tysk raketforskare som är ute efter samma saker som Indiana Jones (Harrison Ford).

”Finsken”, det är Aki Kaurismäki som nu gjort sin första film på sex år. En historia om ensamma personer som möts i Helsingfors nattvärld. En av dem spelas av Alma Pöysti, som jobbat mycket i Sverige, senast i tv-serien ”Händelser vid vatten”.

helskärm Mads Mikkelsen i ”Fantastic Beasts”.

”Norsken”, det är Liv Ullmann vars liv och karriär skildras i dokumentären ”Liv Ullmann – A road less travelled”. Visas som film här, annars som tv-serie på Viaplay med premiär redan söndag 21 maj.

Alicia Vikander spelar Katarina Parr (1512-1548), den sista av Henrik VIII:s (1491-1547) sex hustrur. Om ”Firebrand” blir en kostymfilm i mängden eller något som står ut, återstår att se. Jude Law spelar kungen.

Kaurismäkis ”Fallen leaves” och ”Firebrand” är två av de 21 filmer som tävlar om Guldpalmen, vars jury alltså leds av Ruben Östlund. Första svensken som fått uppdraget på 50 år, efter Ingrid Bergman (1915-1982).

Som vanligt blir det förstås massor av världsstjärnor på röda mattan.

Och som vanligt väntar en hel del frågor på svar.

helskärm Alicia Vikander.

Kan Indiana Jones-lanseringen överträffa den för fjolårets ”Top Gun: Maverick”? Tveksamt. Visserligen är där en gigantisk fest för filmen, men det slår inte när franska flygvapnet lät några stridsflygplan flyga över röda mattan på ”Top gun”-premiären och sprida rök i franska flaggans färger?

Kommer Johnny Depp att sköta sig? Senast han var på filmfestival, i Berlin i februari 2020, kom han 45 minuter för sent till presskonferensen för japanska filmen ”Minamata”, där han hade en viktig biroll. Han var dessutom kanonfull. Nu spelar han franske kungen Ludvig XV (1710-1744) i ”Jeanne du Barry”, som inviger festivalen under tisdagskvällen.

Och blir det fritt från strejker och demonstrationer?

Fackföreningar har hotat med det. Till och med att stänga av strömmen till festivalpalatset. De som bestämmer i staden har visserligen förbjudit alla sådana aktioner att äga rum kring paradgatan Boulevard de la Croisette och hänvisat till ett mer avlägset område av staden. Men när kunde någon få fransmän att demonstrera utan att det märks…

helskärm Från filmen ”Jeanne du Barry”.