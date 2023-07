Omar Rudbergs mystiska svar om kärlekslivet: ”Alltid lite kär”

”Young royals”-stjärnan sätter plus på livet

Publicerad 13:45

Dela artikeln

Omar Rudberg är mystisk kring sitt kärleksliv.

”Young royals”-stjärnan undviker att svara på om han är i ett förhållande.

– Jag är alltid lite kär, säger han.

Omar Rudberg, 24, är aktuell med ”Så mycket bättre” i TV4 i höst, har sommarpratat i P1 i sommar och spelar nu in den sista säsongen av Netflixserien ”Young royals”.

Aftonbladet träffar honom på Gotland under ”Så mycket bättre”-inspelningen och låter artisten och skådespelaren sätta plus på sitt liv just nu.

Hälsan

– Jag mår bra! Inget maxat jäkla bra, men jag mår bra.

helskärm



Karriären

– Det är så mycket kul som händer och mycket nytt som händer. Men jag säger fyra för att jag vill inte jinxa för mycket, för det känns riktigt bra.

Kärlekslivet

Omar Rudberg funderar ett tag.

– Tre, svarar han till slut.

Varför då?

– För att jag är alltid lite kär.

Är du kär i någon särskild just nu?

– Jag är alltid lite kär.

Är du singel eller i ett förhållande?

– Ahhh, nästa fråga, säger han och skrattar högt.

FAKTA Aftonbladets betygskala Mästerligt Jättebra Bra Godkänt Underkänt Uselt Läs mer

Framtidsplanerna

– Oj, men det är nog också en fyra skulle jag säga. Det är riktigt nice det som händer. Mycket som händer, men vågar inte säga mer än fyra.

helskärm

Ekonomi

– Tre. Jag mår bra.

Men inte en fantastisk ekonomi med allt du har på gång?

– Det växer väl, får man hoppas. Men jag mår bra!