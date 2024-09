Här är populäraste jullåtarna – favorit omkörd

Svenska listan

1. ”Tänd ett ljus” av Triad

2. ”Mer jul” av Adolphson & Falk

3. ”Jag kommer hem igen till jul” av Peter Jöback

4. ”Vinterland” av Laleh

5. ”Happy new year” av ABBA

6. ”Fira jul med mig” av Linnea Henriksson

7. ”Jul igen” av Just D

8. ”Välkommen hem” av EMD

9. ”En jul med dig” av Sanna Nielsen

10. ”Julen är här” av Tommy Körberg

.

Internationella listan

1. ”Last christmas” av Wham

2. ”Fairytale of New York” av The Pogues och Kirsty MacColl

3. ”Driving home for christmas” av Chris Rea

4. ”Happy Xmas (war is over)” av John Lennon och Yoko Ono

5. ”All I want for christmas is you” av Mariah Carey

6. ” It’s beginning to look a lot like Christmas” av Michael Bublé

7. ”Do they know it's christmas” av Band Aid

8. ”Hey ho” av Freddy Kalas

9. ”Merry christmas” av Ed Sheeran och Elton John

10. ”Feliz navidad” av José Feliciano