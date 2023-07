Alternativa Barbie: Mörker och samhällskritik

Stämdes för varumärkesintrång • Hyllad av Kardashians

Världen har ”Barbie”-feber, mycket tack vare den nya storfilmens enorma pr-maskineri. Allt tycks vara klätt i chockrosa och plast.

Genom åren har dock konstnärer och filmskapare skildrat dockan på ett betydligt mörkare sätt.

När Greta Gerwig och Noah Baumbach började skriva manuset till den kommande ”Barbie”-filmen ville tillverkaren bakom dockan, Mattel, läsa utkasten. Paret vägrade dock eftersom de menade att det skulle påverka den kreativa processen.

Den kommande ”Barbie”-filmen är långt ifrån den enda gången dockan har skildrats i kulturen. Ofta har det skett utan Mattels godkännande, inte sällan med stämningar som följd.

helskärm Karen och Richard Carpenter spelas av Barbieliknande dockor i Todd Haynes "Superstar: The Karen Carpenter story" från 1987. Arkivbild.

”Superstar: The Karen Carpenter story”

När Todd Haynes gjorde den experimentella indiefilmen ”Superstar: The Karen Carpenter story” 1987 hade han ingen aning om vilken uppmärksamhet den skulle få. Med hjälp av Barbie-liknande dockor skildras popstjärnan Karen Carpenters allt för korta liv – 32 år gammal dog hon till följd av komplikationer från anorexi, en sjukdom hon kämpat med sedan det offentliga genombrottet.

Filmen visades på flera internationella filmfestivaler, bland annat i Toronto – men Barbie-företaget Mattel var missnöjt. Efter att representanter från Mattel besökt Haynes kontor kunde dock filmskaparen bevisa att dockorna bara var billiga kopior som han köpt på olika loppisar.

helskärm Den norsk-danska popgruppen Aqua fick sitt stora genombrott med låten "Barbie girl". Arkivbild.

Stämdes för varumärkesintrång

”Food chain Barbie”

Någon som däremot hamnade i en flera år lång konflikt med Mattel var fotokonstnären Tom Forsythe. Som en kommentar till konsumtionssamhället skildrade han Barbie naken tillsammans med olika köksredskap, ibland i provokativa positioner. Efter utställningar runt om i USA blev det rätt tyst kring konstnären – fram till att Mattel stämde honom för varumärkesintrång. 2004 vann Forsythe rättegången.

– Det här bör sätta en ny standard för möjligheten att kritisera varumärken som präglar vår kultur, sade Forsythe till New York Times efter rättegången.

”Not your Barbie girl”

En planet gjord av barbiedockor på en konstutställning i Köpenhamn blev den stora inspirationskällan för tuggummipopgruppen Aqua när de skrev superhitten ”Barbie girl”.

Bakom orden ”I'm a blonde bimbo girl in a fantasy world” döljer sig en kritik mot dåtidens Pamela Anderson-ideal med silikonbröst och ett perfekt yttre, har sångaren Lene Nystrøm berättat i en intervju med Rolling Stone. Deras skivbolag stämdes av Mattel – men vann, efter en fyra år lång rättsprocess.

23 år senare gjorde den amerikanska popstjärnan Ava Max en alternativ version av låten, med rader som ”Not your Barbie girl, I'm livin' in my own world” och ”You can't touch me there, you can't touch my body”.

helskärm En parodi på barbiedockan dyker upp i "The Simpsons"-avsnittet "Lisa vs Malibu Stacy" från 1994. Arkivbild.

Hyllad av Kardashians

”Lisa vs Malibu Stacy”

I ett avsnitt av ”The Simpsons” från 1994 får åttaåriga Lisa Simpson en pratande Malibu Stacy-docka – ett slags parodi på Mattels originalleksak. Dockan säger saker som ”Låt oss köpa smink så att pojkarna gillar oss” och ”Jag önskar att shopping var ett ämne i skolan”.

I avsnittet utvecklar Lisa en egen docka som ska ha ”Gertrud Steins vishet, Nina Totenbergs orubblighet och Eleanor Roosevelts okonstlade skönhet” – och säger saker som ”När jag gifter mig ska jag behålla mitt efternamn”.

Dock blir satsningen överkörd av Malibu Stacy-tillverkaren – och Lisa konstaterar att det är omöjligt att tävla mot storföretagen. Hon ändrar sig dock när åtminstone en flicka fattar tycke för hennes leksak.

”Plastic”

Beau Dunn har kallats för en av Kardashian-klanens favoritkonstnärer. Med fotoserien ”Plastic”, som föreställer ultrafeminina barbiedockor, vill hon inleda samtal om hur människor pressas att förändra sitt utseende på grund av sociala medier och modetidningar.

– Jag leker också med konceptet barndomens oskuld, och vad som händer med den oskyldigheten när den utsätts för sociala påtryckningar, säger Beau Dunn i en intervju med Cosmopolitan.