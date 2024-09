Christopher Garplind har uppesittarkväll i SVT: ”Lånat lägenhet av känd bekant”

Stig Larssons rimstuga ● ”Kan vinna kontanter i små kuvert”

Publicerad 2023-12-23

På lördag får ”Bingolotto” konkurrens av ”Cyklopernas land” som också bjuder in till en uppesittarkväll.

Inför sändningen har tittarna blivit ombedda att skicka in julpynt.

– Det är riktigt sjuka saker och många har målat ”nudes” av mig, säger programledaren Christopher Garplind.

Det var många år sedan som SVT senast sände en klassisk uppesittarkväll den 23 december. Traditionen har pinkats in av TV4 och deras klassiska uppesittarkväll med ”Bingolotto”.

I år får de dock konkurrens av SVT som omformar sitt kultur- och underhållningsprogram ”Cyklopernas land” till en uppesittarkväll med programledaren Christopher Garplind som ciceron. Han beskriver sin variant som ”Bingolottos” antites.

– Eftersom den här ”Bingolotto”-uppesittarkvällen har varit en sådan tradition i Sverige så länge var det läge att göra någonting annat än det som de håller på med. Annars är det mycket en klassisk uppesittarkväll vi gör. Vi kommer ha en rimstuga som man ska ha, tvisten är att det är Stig Larsson som är rimstugeansvarig. Vi gör det på vårt sätt.

expand-left helskärm Christopher Garplind.

SVT lånar lägenhet – av hemlig kändis

SVT beskriver kvällen som att Christopher Garplind bjuder in alla gäster till sin lägenhet, men riktigt så är det inte avslöjar han.

– Nej, jag har fått låna en stor gammal våning vid Mariatorget på Söder av en väldigt känd bekant som inte vill bli nämnd vid namn. Men Niklas Strömstedt som är en av gästerna får väldigt nära eftersom han bor vid Mariatorget.

expand-left helskärm Thomas Hanzon och Lena Endre.

Andra gäster i programmet är bland andra Edward Blom, Jonatan Unge, Jakob Hellman, Carl Jan Granqvist och Sabina Ddumba och utöver det blir det inslag som tittarsamtal, quiz och julmat.

– Jag har bara bjudit in folk jag gillar och som är mysiga att fira jul med. Till exempel kommer även Lena Endre och Thomas Hanzon, ett expar. Det känns jul för mig.

expand-left helskärm Christopher Garplind.

”Kan vinna kontanter i sådana där små kuvert som man fick av farmor”

Har du sådana egna erfarenheter?

– Jag har firat jul i mycket märkliga konstellationer. Det här är ingenting jämfört med vad jag har sett.

Vår gissning att Christoper Garplind inte själv är speciellt uppesittarkvällskompatibel visar sig stämma.

– Det var länge sen. Jag gjorde den där ”Bingolotto”-grejen för några år sedan, men det var inte riktigt min grej. Därför ville jag göra en egen uppesittarkväll. Men man kan vinna pengar hos oss också. Vi kommer ha ett quiz som återkommer under kvällen och så kan man ringa in. Har man rätt rad kan man få snurra på ett hjul och då kan man vinna kontanter i sådana där små kuvert som man fick av farmor. Jag hoppas man får det för SVT, jag har inte vågat fråga. Men nu har jag gått ut med det så nu antar jag att vi måste.

Hur ska din julafton firas?

– Jag brukar åka hem till mamma i Linköping, men eftersom jag jobbar så sent så kommer jag att fira i Stockholm med familj och vänner.

expand-left helskärm Christopher Garplind.

Förvånad över succén

Själva programmet ”Cyklopernas land” har blivit en succé, och det förvånar programledaren.

– Jag tror alla är väldigt förvånade. Det var lite trögstartat, men de kanske har vant sig vid oss. Men det är svinkul att det är så många som tittar och som engagerar sig. Vi brukar i programmet be tittarna att skicka in saker till oss. Vi har ett quiz och när vi sa att de måste skicka in sina svar via post så trodde vi att en person skulle göra det. Men vi får hundratals svar varje vecka.

– Nu har vi uppmanat tittarna att skicka in julpynt till uppesittarkvällen och vi har fått massor av varierande kvalitet. Det är riktigt sjuka saker. Många målade ”nudes” av mig. Jag vet inte om vi kommer hänga upp dem, men vissa har riktiga konstnärer gjort. Några har varit väldigt explicita. Men det är ingenting emot hur DM-inkorgen ser ut klockan 04.30 en lördagsnatt.

expand-left helskärm Stig Larsson.

”Jag ska inte synas i tv-rutan förrän efter klockan 22”

Du är också aktuell som tävlande i ”På spåret”?

– Det här är min andra säsong och jag var med väldigt motvilligt för jag tycker att jag är för indie för ”På spåret”. Min personliga uppfattning är att jag inte ska synas i tv-rutan förrän efter klockan 22. Sen blev jag övertalad av smarta personer på SVT. Senaste tittarsiffrorna var 2,5 miljoner, och det har inte program egentligen, så det är väldigt bra för reklam för ”Cyklopernas land”.

expand-left helskärm Christopher Garplind i ”Cyklopernas lands uppesittarkväll”.