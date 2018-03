Parneviks + FÖLJ

Parneviks rädsla inför premiären: ”Panikångest”

NÖJE 20 mars 2018 05:55

”Parneviks” tvingades välja bort gästerna i nya säsongen.

Nu är de livrädda för att inte räcka till.

– Det är stress och panikångest, säger Jesper.

De har sänt tre säsonger fulla av kända gäster.

Till den fjärde hann inga dit.

Familjen Parnevik tackade ja till att spela in en ny säsong så sent att det för stressigt att boka in några gäster till programmet. I stället får de klara sig själva.

Nu är de livrädda över att tittarna inte ska tycka att de är nog.

– Jag har alltid stress och panikångest innan det sänds och nu är det ännu värre. Förut kunde man gömma sig bakom gästerna, nu har det varit lite mer panik. Det blir vi på riktigt. På gott och ont, säger Jesper Parnevik.

– Det var som att stå på isen med bambi-ben. Mer naket, säger Mia Parnevik.

Tvekade inför en ny säsong

Familjen hade egentligen bestämt sig för den förra säsongen av realityserien var den sista. Sedan ändrade de sig i sista sekund.

– Vi sa ja jättesent. Det får man inte göra egentligen, vi sa ja i slutet på augusti och de brukar planera sånt i mars ungefär. Men då fick vi lite panik, vad ska hända liksom? Men vi kör bara, säger Jesper.

Det konstanta umgänget orsakar bråk.

– Vi spydde på varann efter fem veckor, säger Jesper.

– Det är verkligen bara vi och man får se oss på ett helt annat sätt tycker jag, för vi är verkligen oss själva. Man får se oss på ett väldigt intimt och ärligt sätt, säger Peg Parnevik.

Foto: SOFIA NAHRINGBAUER Familjen Parnevik.

Har inte klippt bort bråk

Men trots att vissa saker känns privata har familjen valt att inte klippa bort något av dramatiken.

– Jag har gjort det mycket förr. När det är gäster med tycker jag man ska respekt för gästerna så att inte de vinklas på fel sätt. Men nu är det ju bara vi så vi kan ju inte gå och klaga på att vi tyckte vi var dåliga, säger Jesper.

Den nya säsongen av ”Parneviks” har premiär på TV3 tisdagen den 20 mars klockan 21.00.

20 mars 2018 05:55