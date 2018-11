Idol + FÖLJ

LIVE: Här följer du sjätte fredagsfinalen i ”Idol”

Det sjunger idolerna i kväll

NÖJE 2 november 2018 19:39

Elvis Presley, Monica Zetterlund och Frank Sinatra.

Idolerna slår på stort när det är dags för temat Storband.

Häng med och chatta med Nöjesbladets Markus Larsson under livesändningen.

Tua Selge – ”Fly me to the moon” av Frank Sinatra

Maximilian Bergstrand – ”Tutti Frutti” av Little Richard

Bragi Bergsson Beyond the sea” av Bobby Darin

Sebastian Walldén – ”Theme from New York, New York” av Frank Sinatra

William Strid – ”Hold on, I’m comin’” av Sam & Dave

William Segerdahl –”Suspicious minds” av Elvis Presley

Nathalie Brydolf

”Sakta vi gå genom stan” av Monica Zetterlund

Kadiatou Holm – ”Shake a tail feather” av C.C Productions

”Idol 2018” sänds i kväll klockan 20:00 på TV4, TV4 play och Cmore.

