Mama June har träffat kärleken

”Honey Boo Boo”-stjärnan: ”Han är min klippa”





1 av 3

June Shannon har hittat kärleken.

I en intervju med People berättar hon att de umgås 24 timmar om dygnet.

– Han är min klippa och min bästa vän, säger hon i intervjun.

June Shannon , mer känd under namnet ”Mama June”, har funnit kärleken.

– Han är min klippa och min bästa vän. Vi är tillsammans 24 timmar om dygnet. Det är nästan lite konstigt att vi inte direkt behöver göra någonting. Vi kan bara ta det lugnt hemma eller med barnen eller bara gå till affären, säger hon i en intervju med People .

Vem den nya kärleken är tänker hon dock inte avslöja ännu. Enligt Page Six väljer hon att vänta på grund av att hennes tv-serie ”Mama June: From not to hot” har premiär i USA, den 12 januari.

Tv-serien stoppades

Mama June blev känd via den amerikanska tv-serien ”Here Comes Honey Boo Boo”. Serien, som sänts på TLC, följer den 6-åriga skönhetsdrottningen Alana ”Honey Boo Boo” Thompson och hennes familj. Däribland Mama June.

Familjen har även medverkat i programmet ”Toddlers & Tiaras”.

De senaste åren har varit turbulenta för familjen. 2014 stoppades tv-serien. Anledningen var att Mama June ska ha synts på bilder med en man som tidigare dömts för att ha förgripit sig på hennes äldsta dotter.

2017 anklagade Mama June sin exman Mike ”Sugar Bear” Thompson för fysisk misshandel. Thompson har nekat till anklagelserna.

De svenska kändisarna som gifte sig 2017 01:01

LÄS OCKSÅ Så gick sen det för Honey Boo Boo-familjen

LÄS OCKSÅ Mia Skäringer gick med i Viktväktarna som barn