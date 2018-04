Malin Berghagens brev till Lill-Babs: ”Jag saknar dig, mamma”

Malin Berghagen skriver öppenhjärtigt om sorgen efter sin mamma på sin blogg.

Inlägget riktar hon direkt till Lill-Babs.

”Konstigt det känns… De första raderna efter att du lämnade oss mamma. Du som alltid läste mina texter och peppade mig att skriva... Nu sitter jag här utan dig men ändå känns du så nära”, skriver Malin Berghagen på bloggen.

Malin Berghagen, 51, har stöttats av nära och kära sedan sin mammas bortgång, Barbro ”Lill-Babs” Svensson, i tisdags.

På måndagen skriver hon för första gången om sorgen och saknaden på sin blogg, i ett inlägg riktat direkt till Lill-Babs.

”Konstigt det känns... De första raderna efter att du lämnade oss mamma. Du som alltid läste mina texter och peppade mig att skriva... Nu sitter jag här utan dig men ändå känns du så nära”, skriver hon i inlägget.

Hon förklarar för sin mamma att bland andra Andreas Lundstedt varit ett särskilt viktigt stöd genom sorgen. Med honom kunde hon för första gången skratta igen.

”Såg du det mamma?”

”Fina Andreas och Gabriel var också i Palma i helgen och det blev massor av fina samtal om dig. Tårar som föll, vi sjöng acapella, och äntligen kom första skrattet. Såg du det mamma? Det var så oerhört skönt. Det sägs att många väljer att lägga sig på en rätt monoton plats vid sorg. För när skrattet blir för starkt är det också närmare till tårarna. Men jag gråter hellre ordentligt än att försöka kontrollera mina känslor så jag känner ingen skam över att skrattet ibland lockar”, skriver hon och utvecklar:

”Det betyder inte att jag inte saknar dig eller att jag inte gråter floder några timmar senare. Du hade humor. Så du förstår säkert. Gör du det?”

Foto: Pontus Orre Barbro ”LIll-Babs” Svensson med döttrarna Kristin Kaspersen (t v) och Malin Berghagen.

I samtal med vännerna har Lill-Babs personlighet varit ett återkommande ämne.

”Vi pratar väldigt mycket om vem du var förstås, och vad vi nu bär med oss vidare i ditt minne. Vi är ju så olika mamma så vi kommer välja olika styrkor och egenskaper att värna extra om inom oss.”

Hon bifogar en citatbild med orden: ”She has fire in her soul and grace in her heart”, en person med en eldig själ och ett benådande hjärta.

”De här orden hittade jag och jag känner att du var det för mig och det är dom egenskaperna jag vill bära med mig vidare. Hur låter det tycker du?”, skriver Malin Berghagen.

”Sover som en ängel”

Hon har mötts av människor som sträcker ut en tröstande hand. Nyligen överräckte två kvinnor en bukett tulpaner till Malin Berghagen.

”Det finns ett spår av dig hos alla mer eller mindre. Och din kärlek finns fortfarande runt omkring oss. Jag sover som en ängel på nätterna omhuldad av all denna kärlek. Eller är det du som smeker vår panna varje natt så oron försvinner?”

Malin Berghagen, som är tillbaka i hemmet på Mallorca, avslutar inlägget med att beskriva det sköna vädret på den spanska ön. Hon tror att Lill-Babs skulle ha tyckt om det.

”Jag saknar dig mamma”, skriver hon avslutningsvis i inlägget.

