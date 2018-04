Stina Wollter + FÖLJ

Stina Wollter har gift sig – efter 23 år som förlovad

Började smida planerna redan förra året



För ett år sedan sa Stina Wollter att hon ville gifta sig med sin Micke Olsson.

Nu, efter 23 år som förlovade, har de av allt att döma genomfört giftermålet i New York.

”Nu är vi gifta”, skriver hon på Instagram.

Det var under fjolårets säsong av ”Let’s dance” som Stina Wollter, 53, öppnade upp för ett giftermål med sambon Micke Olsson, 53.

Nu verkar bröllopet ha gått av stapeln.

Stina Wollter är just nu aktuell med en konstutställning i New York via Svenska kyrkan. Då passade hon och sambon på att göra slag i saken.

På Instagram delar hon med sig av den glädjefyllda, kärleksfulla nyheten.

”Nu är vi gifta”, skriver hon intill en bild på henne och Micke Andersson framför en präst.

”Behöver aldrig tveka”

I kommentarsfältet överöses paret av gratulationer.

Under ”Let’s dance”-perioden berättade Stina Wollter för Expressen om kärleken till sin sambo och beskrev hon som ett stöd under den hektiska perioden.

– Nu behöver jag aldrig tveka om han är den jag ska gifta mig med, nu efter 22 år. Under stora påfrestningar så ser man verkligen vem en människa är, han har inte klagat en enda gång under hela den här tiden, sa hon då.

