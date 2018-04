Khloé Kardashian + FÖLJ

Avslöjandet: Tristan Thompson otrogen mot Khloé Kardashian



NÖJE 11 april 2018 06:12

Khloé Kardashian väntas föda om knappt en månad.

Nu skakas hennes och Tristan Thompsons relation av en otrohetsskandal.

Bilder där pojkvännen kysser två okända kvinnor på en klubb har läckt ut i amerikansk press.

Tv-profilen Khloé Kardashian, 33, och NBA-stjärnan Tristan Thompson, 27, har varit ett par sedan 2016 och ska bli föräldrar senare i april.

Nu sprids filmklipp på Thompson som skakar ”Keeping up with the Kardashians”-fans.

Nöjessajten TMZ har kommit över bilder från en övervakningskamera under en glad festkväll i Washington DC i oktober förra året. På filmen kramar och tungkysser Tristan Thompson en okänd kvinna innan en annan drar ner hans huvud mot hennes byst.

Stjärnans andra otrohetsskandal

Det är inte de första otrohetssanklagelserna mot Thompson.

Bara några timmar innan filmen läckte spreds bilder på nätet där NBA-spelaren såg ut att kyssa en annan kvinna på en restaurang i New York i lördags kväll.

– Jag var där och han satt vid bordet precis bredvid oss med ett gäng vänner och någon tjej som han uppenbarligen hånglade med hela kvällen, säger ett ögonvittne till Daily Mail.

Stöttas av Kardashian-fansen

Tristan Thompson har sedan tidigare sonen Prince Oliver med modellen Jordan Craig. Thompson ska ha lämnat Craig när hon var gravid. Det kommande barnet är Khloé Kardashians första.

I sociala medier uttrycker Kardashian-fans sina sympatier för realityprofilen. Samtidigt rycker modellen Amber Rose, som tidigare bråkat friskt med Khloé på Twitter, ut för att stötta.

”Jag vet att vi har haft våra meningsskiljaktigheter tidigare men mitt hjärta värker för dig syster. Ingen förtjänar den smärtan, speciellt inte under en sådan känslig tid. Gud välsigne dig och ditt barn”, skriver hon på Instagram.

