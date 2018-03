Jerry Williams + FÖLJ

Williams hyllades av tusentals läsare

NÖJE 27 mars 2018 10:28

Legendaren Jerry Williams dog i söndags i sviterna av sin cancer.

I går hyllades han av tusentals läsare.

– Mitt hjärta blöder i dag. Han var en legend, skriver Helene.

Jerry Williams, 75, dog efter en kortare tids sjukdom. Den folkkära artisten har nått läsarnas hjärtan och kondoleanser har strömmat in.

”Det är åt helsike. Alldeles för tidigt. Du var en av de bästa. Jag tror att du är den artist som jag har mest låtar med. Respekt. Stor sorg”, skrev signaturen Harry.

Signaturen Carina skrev: ”Du är inte borta, du finns hos oss. Dina låtar blir aldrig glömda. Inte du heller Erik. Har känt dig sedan skolan i Huvudsta. Även senare i livet. Vi kommer att ses senare. Kram”, skriver hon.

”Nu blir det rock & roll i änglakören. Tack för mycket härlig musik”, skriver Kerstin.









1 av 3

Elisabeth hyllar Jerry Williams totala inlevelse och energi under livekonserterna som hon har upplevt.

”Jag minns din totala inlevelse och energi på de livekonserter jag fått uppleva! Du var ett proffs med integritet! Rock on – nu när du vandrat vidare någonstans”, skriver hon.

”Inga divafasoner”

Signatur Anonym gillade Jerry Williams vanliga stil:

”En man av folket . Inga divafasoner här inte. Tack för alla år vi fått njuta av din musik”.

Signaturen Monica berättar att hon ville prata som Jerry Williams när hon var liten.

”Såg dig i Norrtälje i somras. Tack för alla låtar.”

Signaturen Söderböna har en enkel hyllning:

”Äkta enkel rockdiamant”, skriver personen.

Signaturen Micke skriver:

”Nu har vår rockkung gått bort. Du har betytt så mycket för Sverige. Ha det så bra däruppe och rocka med de andra.”

”Jerry, jag har följt dig genom åren. Lärt mig dina låtar sett dina konserter. Du saknas mig. Rocka loss i himlen. Did I tell you. Tack Jerry”, skriver Irene.

”Kom som en käftsmäll”

Signaturen Helena:

”Stod och hängde framför scenen på ungdomsgården i slutet på 50-talet och bara beundrade dig. Så har det fortgått... Jag är beroende av din musik. Gått på dina föreställningar så ofta det gått. Det har blivit många under åren. Är ledsen i dag. Tänker på dig, din fru och inte minst dina barn. Kram”, skriver signaturen Stina.

”Mitt hjärta blöder i dag. Tårarna rinner nedför mina kinder. Din död kom som en käftsmäll. Chocken håller fortfarande i och faktumet att jag aldrig mer kommer att få se Jerka live är fruktansvärd. Han har alltid funnits där – under hela min uppväxt och i mitt vuxna liv. Jag och min mor har varit, och kommer alltid att vara, inbitna Jerkafans. Vi kan varenda låt. Vi smälte av hans leende och stil att snacka och vara.

Jag hann se honom vad jag tror blev 9 gånger. Första gången i Kungsbacka 2002 och senast för 2 år sedan i Göteborg. Och av alla spelningar jag varit på, i samtliga genrer, så är det ingen som bräckte Jerry Williams vad det gällde stämning. Ingen. Han gav alltid 500% och man kunde inte låta bli att ryckas med i energin som pulserade i luften. Han var Rockfarfar. Han är en legend. Tack för alla år Jerry. Du är saknad”.

Jerry Williams är död – blev 75 år gammal 00:40

LÄS OCKSÅ Jerry Williams höll sjukdomen hemlig: ”En chock”

LÄS OCKSÅ Jerry Williams var en dynamit som höll sig explosiv i över 50 år

LÄS OCKSÅ Jill Johnson: ”Visste inte att han var sjuk”

LÄS OCKSÅ Stefan Löfven om Jerry Williams: ”En stor sorg”

LÄS OCKSÅ Så sörjs Jerry Williams av stjärnorna

LÄS OCKSÅ Jerry Williams är död

27 mars 2018 10:28