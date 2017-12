Båda ”På spåret”-lagen kass på frågor – om tåg

Så dök fjolårets vinnare av ”På spåret” – Johan Hilton och Kristin Lundell – upp i svensk tv:s populäraste frågelek.

Samma charm som tidigare i rutan. Men inte alls samma skärpa.

Segern var knapp och i vissa ämnen visade de skriande brister.

Det är väl någon slags ironi att i en frågelek som heter ”På spåret” och som (oftast) utgår från tågresor, var båda lagen tämligen usla när frågorna handlade om – just tåg!

Resmålet Hallsberg – i stort sett bara känt som en järnvägsknut, inget annat, utom möjligen att fotbollslegendaren Björn Nordqvist är uppvuxen där – dröjde det länge innan något av lagen hittade till.

Och på frågan om vad det kallas att koppla ihop vagnar i ett tåg, hade Anne-Lie Rydé och Ronny Svensson ingen aning och Johan Hilton trodde att det kanske hette tranchering (som betyder att skära upp kött). Plötsligt ändrade han sig och sa rangering , utan att verka ha en aning om vad ordet betyder.

Den rätta och tursamma gissningen gjorde att han och Kristin Lundell kunde hålla undan sin allt knappare ledning ända in i mål.

Duon var nästan lika charmiga och underhållande som när de vann ”På spåret” i fjol, men inte lika skärpta i sin första match. Höga poäng på de två första resmålen (London, Hanoi), men sämre på musikfrågorna än förra säsongen. Kammade noll poäng på frågorna kring Hanoi. Och var totalt vilse både på hur en motor fungerar och idrott ( Listan , där man skulle få ihop fyra OS-medaljörer i simning, något motståndarna lätt klarade).

Anne-Lie och Ronny (också ett underhållande par) knappade in hela tiden under andra hälften av tävlingen, men det räckte inte ända fram.

Nästa fredag möter de gruppens tredje lag, komikern Josefin Johansson och journalisten Johar Bendjelloul .

Så klarade sig lagen:

+++

Johan Hilton/Kristin Lundell

Han skriver om populärkultur i DN, hon är kulturredaktör på nyhetsmagasinet Fokus. Har även några böcker bakom sig. Väldigt goda vänner som har suverän kemi ihop, både när det gäller förmågan att tänka sig fram till rätt svar och i det lättsamma mellansnacket. Känns dock som de har en tydlig akilleshäl om de får frågor om sport. Vann på 29 poäng.

+++

Anne-Lie Rydé/Ronny Svensson

Hon är framgångsrik pop- och schlagersångerska sedan 1980-talet. Har gjort både krogshow och Melodifestivalen. Han är mest känd som filmkritiker i TV 4:s Nyhetsmorgon. Duon har känt varandra hela vuxna livet, det märks. Alltid duktiga på musikfrågor och Ronny är filmnörd, även om just filmfrågorna gick helt åt skogen för honom förra säsongen. Fick nu ihop 25 poäng.

Så bra var musiken:

+++

Har hört alldeles för lite av The Tallest Man on Earth (riktigt namn Kristian Matsson ) för att ha en åsikt om det stämmer att han plankar Bob Dylan , något han brukar beskyllas för. Tycker dock att han gjorde starkt personliga versioner av både Adeles ”When we were young” och Elizabeth Cottens ”Freight train”.

Detaljer I: Domaren Fredrik Lindström , så noggrann annars, borde förstås ha berättat att vietnamesisk nudelsoppa stavas phô . Rätta svaret hängde liksom lite grann i luften när han bara sa fö …

Detaljer II: Man vill ha mer av Lindströms nörderier, som hans utläggning om svenska uppfinnaren och brevbombaren Martin Ekenberg (1870-1910).

Chock: Att se Ronny Svensson utan Hawaiiskjorta!

