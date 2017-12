The Dick Van Dyke Show-skådisen död

Dog i sitt hem i Kalifornien – blev 94 år gammal



Den amerikanska skådespelare Rose Marie är död.

Hon är mest känd för sin roll som Sally i sitcomen ”The Dick Van Dyke Show”.

Rose Marie blev 94 år.

Rose Marie dog i sitt hem i Kalifornien under torsdagen, skriver TMZ .

Skådespelaren föddes i New York 1923 och började uppträda redan som treåring under namnet ”Baby Rose Marie”. Totalt sträckte sig hennes karriär över nio decennier.

Nominerades till en Emmy

Rose Marie fick sitt tv-genombrott i ”My Sister Eileen” 1960, men är mest känd för sin roll som Sally Rogers i ”The Dick Van Dyke Show” som sändes mellan 1961 och 1966.

Rose Marie nominerades till Emmy för rollen tre gånger och fick en stjärna på Hollywood Walk of fame 2001. I november släpptes dokumentären “Wait for your laugh” om hennes liv.

Hon lämnar efter sig dottern Georgiana .

