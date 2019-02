En triggerhappy Johar Bendjelloul avgjorde ”På spåret”



1 av 2 | Foto: SVT Eric Ericson och Kjell Wilhelmsen.

NÖJE 15 februari 2019 21:02

Förra säsongens ”På spåret”-mästare är utslagna.

Johar Bendjelloul var för trigger-happy på ett resmål och efter det kom ”Jossar” bara nästan ifatt skådespelarparet Eric Ericson och Kjell Wilhelmsen.

Trigger-happy betyder skjutglad. I ”På spåret”-sammanhang är skjutglad det samma som att rycka i nödbromsen på resmålen väldigt snabbt. Inte sällan utan att ens medtävlare har konsulterats.

– Vi har hört att de är trigger-happy, vi är lite slöare och långsammare, sa Johar Bendjelloul när programledaren Kristian Luuk småpratade med dem i dressinen och förstaklasskupén innan tävlingen drog igång.

Jojo. På andra resmålet drog Johar blixtsnabbt på tio poäng, övertygade om att resan gick till Angolas huvudstad Luanda.

Tävlingspartnern Josefin Johansson verkade nöjd med det. Johar Bendjelloul utstrålar hela tiden en air av att han kan sådant som vad varenda land i Afrika har för huvudstad, för premiärminister och allt sådant.

Det dröjde dock inte längre än till ledtrådarna på sex poäng förrän Johar besviken på sig själv vände sig mot kollegan i ”Jossar” och sa Det är Moçambique och sedan i förtvivlan gömde huvudet i bänken framför sig. Allt medan motståndarna inväntade fyrapoängsledtråden och svarade Maputo.

I stället för en tvåpoängsledning hamnade ”Jossar” åtta poäng efter.

Visserligen kämpade man sig ifatt och låg vi två tillfällen bara en poäng efter.

Inklusive inför allra sista musikfrågan.

Där ville Josefin chansa på att Sibille Attar sjöng Édith Piaf (rätt svar), men lät Johar välja en annan chansonsångerska, Barbara. Nu spelade det ingen roll, då motståndarna tog full pott och hade behållt ledningen hur som helst.

Men ”Jossar” är ett härligt lag som gärna får dyka upp nästa säsong också.



Så bra var lagen:

+++

Johar Bendjelloul/Josefin Johansson. Han har varit programledare i Sveriges Radio och Sveriges Television. Jobbar numera som profilerad skribent på Dagens Nyheter. Hon är komiker, sångerska, skådespelerska och programledare och har hörts i många program i Sveriges Radio. Hans lite allvarligare framtoning och hennes medvetet flamsiga uppträdande fungerar utmärkt ihop. Kompletterar också varandra väldigt bra kunskapsmässigt. Ett par misstag av Johar Bendjelloul gjorde att de förlorade, trots höga 37 poäng.

++++

Eric Ericson/Kjell Wilhelmsen. Två skådespelare baserade på teatrar i Göteborg. Erics största tv-roll är sorgligt nedlagda serien ”Molanders”, Kjell blev ”Glenn” med hela svenska folket via ”30 grader i februari”, där hans rollfigur sökte kärleken i Thailand. Har härlig komisk kemi ihop. Vann på 39 poäng, det är andra gången den här säsongen de prickar in det högsta poängresultatet denna säsong.

Så bra var musiken:

++

Sibille Attar. 37-årig sångerska som en del har jämfört med Patti Smith, PJ Harvey, Björk och Kate Bush. Och hon är en rätt härlig mix av deras stilar, men Barry Manilows tema från Goldie Hawn-filmen ”Tjejen som visste för mycket” gjorde hon bara omväxlande trist och gapigt. Hon var bättre på att tolka Édith Piaf.

Genomslagskraft/replik: Imponerande att båda lagen så självklart kände igen John Carpenters synthslingor från filmen ”Flykten från New York” (1981), trots att de bara spelades i några sekunder. Johar hade till och med velat haft Kurt Russells rollfigurs namn, Snake Plissken.

– Då hade du inte fått jobb på Dagens Nyheter, högg Kristian Luuk blixtsnabbt.

avJan-Olov Andersson