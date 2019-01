Kate Beckinsale + FÖLJ

Skådespelaren till sjukhus efter brusten cysta

Kate Beckinsale delar med sig av sjukhusvistelsen

avAlex Hartelius

NÖJE 28 januari 2019 13:37

I lördags fördes skådespelaren Kate Beckinsale akut till sjukhus efter att en cysta brustit i äggstockarna.

På sin Instagram visar upp en bild när hon ligger i sjukhussängen med en syrgasslang i näsan.

”Så tacksam till alla som vakat över mig”, skriver hon.

Skådespelaren Kate Beckinsale fick under lördagen föras i illfart till sjukhus efter att en cysta brustit i äggstockarna. Allt ska ha skett väldigt plötsligt: tidigare under dagen hade hennes hårstylist, Peter Savis, träffat henne och berättat att allt var som vanligt. Detta skriver bland annat The Mirror.

På sin Instagram delar hon med sig av en bild när hon ligger i sjukhussängen med en syrgasslang i näsan och tårfyllda ögon.

”Det visar sig att en brusten cysta i äggstockarna gör otroligt ont och morfinet får mig att börja gråta. Så tacksam till alla som vakat över mig”, skriver hon i inlägget.

The Mirror skriver att Kate Beckinsale senare fick lämna sjukhuset i en rullstol och omhändertas av sin mamma, Judy Loe.

Foto: Chris Pizzello / AP TT NYHETSBYRÅN Kate Beckinsale.

Stöttas av fans och kollegor

En följare på Instagram ifrågasatte sjukdomstillståndet och menade att hon inte kunde må så dåligt eftersom hon hade tid att ta en selfie.

”Det är faktiskt ingen selfie. Min mamma tog bilden. Faktum är att jag inte skulle ha postat bilden om jag inte upptäckt att en person i en bil började fota mig när jag lämnade sjukhuset i en rullstol”, skrev Kate som svar.

Men det var också flera positiva kommentarer som önskade ett snabbt tillfrisknande för skådespelaren.

Skådespelaren Isla Fischer skrev: ”Är du okej? Skickar så mycket kärlek”.

Och popstjärnan Natalie Imbruglia skrev: ”Åh nej... hoppas på snabb återhämtning”.

Kate Beckinsale är känd för huvudrollen som Selene i ”Underworld”-filmerna. Hon har även medverkat i filmer som ”Total recall” och ”The aviator”.

LÄS OCKSÅ Lista: De anklagar Harvey Weinstein för sexuella övergrepp

LÄS OCKSÅ Trakasserades först som 17-åring – fortsatte i flera år

28 januari 2019 13:37