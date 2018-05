Svenska kvinnor i täten för jämlikhet i filmbranschen

Eva Röse + FÖLJ

CANNES. Kvinnornas kamp för jämlikhet märks verkligen på årets filmfestival.

Lördagskvällens mäktiga manifestation på röda mattan med Cate Blanchett i spetsen, följdes under söndagen upp med ett fullsatt seminarium initierat av Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Och Svenska Filminstitutets vd Anna Serner flaggar för att öronmärka 100 procent av vissa stödpengar till kvinnliga filmmakare.

Genusfrågan är på tapeten som aldrig förr under årets Cannes-festival.

Av årets filmer som tävlar om Guldpalmen, är bara tre av 21 gjorda av kvinnor. Festivalchefen Thierry Frémieux håller dock hårdnackat fast vid att man väljer filmer utifrån kvalitet, inte kön. Fast han har öppnat upp för att man diskuterar saken.

Under en mäktig manifestation under lördagskvällens galapremiär deltog 82 kvinnliga filmkändisar på röda mattan. Lika många som antalet kvinnor som fått tävla om Guldpalmen under 71 år (mot 1 645 män…). Juryns ordförande Cate Blanchett höll ett inspirerande tal om varför kvinnor bör få betydligt större utrymme och mer makt i filmbranschen i framtiden. Thierry Frémaux stod i bakgrunden och lyssnade.

Att festivalledningen över huvud taget tillåter andra aktiviteter än poserande framför pressfotograferna, är väldigt ovanligt. Spontant minns jag bara när rockbandet U2 fick framföra några låtar högst upp på trappan.

Under namnet ”Take two: Next moves for #metoo” samlades drygt 250 personer (absolut fullsatt!) i festivalpalatsets största konferenssal under söndagen för en blandning av paneldebatt och seminarium.

Gamla Disneyklubben-vännerna på plats

Eva Röse höll ett mycket inspirerande öppningsanförande om hur skådespelarupproret #tystnadtagning uppstod i Sverige. Fick flera gånger stormande applåder, som när hon förklarade att man ”inte behöver vara en skithög för att skapa genial konst”. Hennes gamla kompis från SVT:s ”Disneyklubben” – kulturministern Alice Bah Kuhnke, alltså – höll också ett passionerat tal om jämlikhet och hur hon kämpar för att öka den. Hon blev så ivrig att hon reste sig ur stolen hon satt i. Och talade betydligt mer fritt och personligt än när hon blir intervjuad och tar på sig ”politikertröjan”.

På plats fanns även Frankrikes kulturminister Françoise Nyssen och jämlikhetsministern Marlène Schiappa. Fast de pratade franska, utan tolk, så vad de tyckte rann liksom ut i sanden för flertalet på plats.

I paneldebatten om jämlikhet deltog bland annat Bahar Pars och Anna Serner.

Man kan förstås fundera över om en sådan här tillställning mest blir till för de redan övertygade. Lite grann är det nog så. Men många av de utländska åhörarna (från media) verkade rätt imponerade av hur långt vi svenskar kommit med jämlikheten i filmvärlden. Åtskilliga ville intervjua Anna Serner och Alice Bah Kuhnke efteråt.

När det gäller visst stöd till filmer, det så kallade marknadsstödet, flaggade Anna Serner för att 100 procent av pengarna under ett år kan öronmärkas till kvinnliga filmskapare, om inte jämlikhet är uppnådd där år 2020.

Ett beslut som nog skulle vålla visst rabalder i vissa svenska filmkretsar, hur mycket jämlika förebilder vi än vill vara…

