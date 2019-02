Carina Bergfeldt + FÖLJ

SVT-profilen har förlovat sig: ”Är sagolikt glad”

1 av 3 | Foto: Privat Carina Bergfeldt, korrespondent på SVT i Washington, med fästmannen Jesper Zølck.

avCornelis Rikken

NÖJE 22 februari 2019 09:36

Det är kärlek i luften.

Nu har SVT:s Carina Bergfeldt och danska TV2:s Jesper Zølck förlovat sig.

”Jag har aldrig velat något mer i livet än att få tillbringa resten av det med honom”, skriver Bergfeldt på Instagram.

SVT:s Carina Bergfeldt, 39, har förlovat sig med Jesper Zølck.

Paret har träffats sedan sommaren 2017 och nu delar hon med sig av förlovningslyckan på sociala medier:

”Jag har aldrig velat något mer i livet än att få tillbringa resten av det med honom”, skriver hon till bilden där det nyförlovade paret kysser varandra.

Citerade hyllad musikal

Det var Jesper Zølck som tog initiativet att gå ner på knä och Carina Bergfeldt skriver att hennes svar var ett självklart ”ja, tusen gånger om”.

Hon skriver att hon har fått en ”fejkring” i väntan på att få välja ut en som hon själv vill ha.

Under frieriet ska pojkvännen ha citerat ”Helpless” ur musikalen Hamilton, något som helt klart gick hem hos Bergfeldt.

”Världsdelar och åtaganden gör det komplicerat”

Carina Bergfeldt jobbar som utrikeskorrespondent i USA och Jesper Zølck som journalist på danska TV2.

Trots att de ofta befinner sig på olika geografiska platser har paret fått relationen att funka, vilket SVT-profilen även hyllar i sitt inlägg:

”Jag är sagolikt glad att han vill det här lika mycket som jag. Jag är så glad att han fortsätter kämpa för oss trots att världsdelar och åtaganden gör det mer komplicerat”.

Hon avslutar med att själv citera musikalen Hamilton och låten ”Helpless”:

”My love for you was never in doubt, we’ll get a little place somewhere and we’ll figure it out”.

