Vill bryta tabu i Sofias änglar: ”Vi måste våga prata om det”

Marias äldsta dotter tog sitt liv förra året.

I ”Sofias änglar” får Maria träffa Ludmilla, som jobbar för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och förhindra självmord.

– Jag är jättetacksam över att ha fått se att det finns en väg tillbaka till livet, säger Maria till Nöjesbladet.

Marias familj drabbades av en tragedi förra året. Fanny, en glad och omtänksam tonårstjej, sjönk in i en depression och tog sitt liv.

Innan Fanny dog, hade Maria lovat döttrarna Wilma och Vinga en renovering av deras sovrum. Men sorgen lamslog familjen och Maria orkade inte infria sitt löfte.

I ”Sofias änglar” får familjen hjälp att komma vidare. Wilma och Vinga får flickrummen de drömt om. Huset fylls med ljusa färger – och som Maria beskriver det – ett harmoni och ett lugn. Samtidigt handlar det inte bara om nya golv och uppfräschade rum. För Maria blev deras medverkan i programmet ett bevis på hur ett litet rop på hjälp kan ge den största effekt.

– Att be om hjälp har aldrig varit min paradgrej. Mellandottern vill inte heller be om hjälp. Och Fanny skulle absolut inte ha någon hjälp. Men det här tror jag är en jätteviktig lärdom, som både jag och mina döttrar bär med oss, att det kan bli något fint av att be om hjälp och ta emot den, säger Maria till Nöjesbladet.

”Vi måste våga prata”

Efter dotterns död har Maria jobbat aktivt med att försöka minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

– Vi måste våga prata om det och det borde börja redan i skolan. Det du lär dig i skolan som liten bär du med dig ut i livet. Jag tycker också att vi, precis som vi får HLR- och brandutbildning på våra arbetsplatser, ska få psykisk livräddning. Jag har aldrig behövt ge HLR eller släcka en brand, men kan däremot rabbla upp minst tio personer som tagit sina liv, säger hon och fortsätter:

– Men det måste satsas pengar. Det måste finnas pengar till skolorna så att man kan förebygga redan där. Man ska inte behöva bli hemskickad med piller från psykakuten, bara för att det inte finns några platser.

I ”Sofias änglar” får Maria även träffa Ludmilla, en av grundarna till den ideella organisationen Suicide Zero som arbetar med att öka kunskapen om självmord och påverka beslutsfattare. Samtalet med Ludmilla blev en vändpunkt för Maria.

”Det är vi runtomkring som är rädda”

– Jag är jättetacksam över att ha fått se att det finns en väg tillbaka till livet. Jag är väldigt envis och bestämde mig från början att vi skulle få ett liv igen på något sätt. Vi har roligt, lever och mår bra emellanåt men vi måste kämpa för det. Sorgen tynger ner oss. När jag då ser Ludmilla, som har kommit så långt, så var det så himla skönt.











Än i dag tänker hon på de tips och råd Ludmilla gav henne.

– Tankarna om att man har misslyckats med sitt uppdrag som mamma att tryggt leda sina barn ut i vuxenvärlden kommer fortfarande, men nu kan jag hantera dem på ett annat sätt. Det var ett mycket stort stöd.

Nyckeln är – återigen – att prata. Först då kan vi börja likställa psykisk ohälsa med andra fysiska sjukdomar och bryta de fördomar och myter som till exempel omgärdar en deprimerad person, tror Maria.

– Mitt mål med att vara med i programmet är att belysa att alla mår dåligt ibland. Så är livet. Det finns ingen som är på topp alltid. Men be om hjälp. Och be om hjälp igen. Det ska vara lika okej att ha ont i själen som att bryta benet. Egentligen är det ingen skillnad, men det är vi runtomkring som är rädda för det är något vi inte kan ta på.

FAKTA Hit kan du vända dig om du mår psykiskt dåligt Om du mår dåligt ska du inte hålla det för dig själv, då behöver du söka hjälp. Prata med någon du har förtroende för, ring en stödlinje eller sök vård. Du kan känna dig ensam och utanför i din situation, men i själva verket är det många som har tänkt och känt som du. Du är inte ensam. Vem ska jag prata med? Du kan prata med en person som jobbar inom vården, eller med någon du känner. Det går också att kontakta någon i en telefon- eller chattjour. Där finns personer som är vana vid att lyssna och som kan ge råd och stöd i hur du kan komma vidare och börja må bättre. Du kan vara helt anonym när du ringer. Du kan till exempel kontakta: Hjälplinjen på telefon 0771-22 00 60.

Bris – Barnens rätt i samhället på telefon 116 111.

Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80.

Jourhavande präst nås via 112.

SPES Hit kan anhöriga till människor som tagit sitt liv vända sig för stöd och hjälp. Källa: 1177.se LÄS MER

