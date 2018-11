Biggest loser + FÖLJ

Carl Jan Granqvist tvingas lämna ”Biggest loser VIP” – efter cykelmaraton

NÖJE 26 november 2018 21:44

Det närmar sig final i ”Biggest loser VIP” – och utmaningarna blir allt tuffare.

I kvällens program cyklar deltagarna i 24 timmar, en uppgift som blir övermäktig för Carl Jan Granqvist.

– Att jag var kvar så länge är för mig ofattbart, säger han i programmet.

Kampen om finalplatserna i ”Biggest loser VIP” hårdnar.

I måndagens program skulle agnarna skiljas från vetet – ett cykelmaraton avgjorde vem som fick fortsätta kämpa om vinsten i tävlingsprogrammet. Deltagarna fick i uppgift att cykla så långt de kunde på en träningscykel under 24 timmar. En uppgift som Alexandra Zazzi gick in med liv och lust för.

Samtidigt överraskade tidigare ”Biggest loser VIP”-vinnaren Anna Book de tappra cyklisterna. Hon stegade in i rummet med energiska kliv och peppade deltagarna att göra sitt yttersta.

– Det som är det viktigaste med att sitta på den här cykeln, tycker jag, är att tänka framåt och inte vara så mycket i stunden, säger hon i programmet.

Peppades av Anna Book

Alexandra Louthander, som passade på att vila vid besöket, blev inspirerad och klev upp på cykeln igen. Även Carl Jan Granqvist äntrade sadeln på nytt. Men Alexandra Zazzi och Erik Hörstadius blev föga imponerade.

– Att Anna kommer in är roligt i sig, det händer ju liksom något, samtidigt är hon inte behövd just nu för min del. Framåt tre-snåret på natten, då hade jag behövt lite Anna Book-pepp, men just nu är jag helt inne i att köra min egen cykel, säger Alexandra Zazzi.

– Hon tjatar på så bra att jag tänker såhär, om jag sätter mig på cykeln får jag slut på tjatet, säger Erik Hörstadius.

Alexandra Zazzi lämnade knappt träningscykeln och lyckades krossa rekordet om 412 cyklade kilometer i ”Biggest losers” historia, svenska upplagan. Alexandra Zazzi cyklade – utan att pausa för sömn – 419 kilometer under dygnet.

– Det viktigaste var att jag har en kropp som klarar av 24 timmars cykling, säger hon i programmet.

Mindre bra gick det för Carl Jan Granqvist, som hann cykla 49 kilometer. Men han är dock nöjd över resultatet.

1 av 3 | Foto: TV4 Deltagarna kämpa på cyklarna i ”Biggest loser”.

Krossade rekordet

Såväl Alexandra Louthander som Erik Hörstadius cyklade över 100 kilometer vardera. Det blev därmed Carl Jan Granqvist som fick packa sin väska och åka hem från slottet.

– Jag känner som jag tidigare sagt att jag redan vunnit min seger. Jag är förtjust och nöjd att jag fått testa det här, säger han i ”Biggest loser VIP” och fortsätter:

– Jag upplever en ganska härlig känsla. Att jag var kvar så länge är för mig ofattbart. Att jag kan lämna tio kilo fett på slottet.

Nu fortsätter Alexandra Zazzi, Erik Hörstadius och Alexandra Louthander kämpa om finalplatserna i ”Biggest loser VIP”.

Nöjesbladet har sökt Carl Jan Granqvist.

”Biggest loser VIP” sänds måndagar 21.00 på TV4 och TV4 Play.

