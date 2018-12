Oscarsgalan + FÖLJ

Hart värd för kortare Oscarsgala



1 av 2 | Foto: Charles Sykes/AP/TT Mira Sorvino, Ashley Judd och Salma Hayek anlände Oscarsgalan som hölls i mars i år.

NÖJE 5 december 2018 09:50

Komikern Kevin Hart kommer att vara värd för nästa Oscarsgala, som sänds i ett kortare format.

Filmvärldens finaste tillställning är en gala som kämpar mot vikande tittarsiffror. 2014, när Ellen DeGeneres ledde spektaklet, sågs den av 43,74 miljoner tittare. Galan som sändes i år sågs bara av 26,5 miljoner.

De ansvariga har lovat att göra en kortare sändning, på under tre timmar, och att inte alla 24 priser kommer att delas ut live, rapporterar The Hollywood Reporter , som strax innan Hart tillkännagavs som ny värd publicerade en text med rubriken "Varför Oscarsvärd har blivit det minst eftertraktade jobbet i Hollywood".

”Så glad”

Men Kevin Hart verkar inte hålla med. I ett inlägg med en statyett som bild skriver Hart på Instagram att han fått frågan i flera år om han någonsin kommer att leda galan, och att han svarat att det är den typen av chans man får en gång i livet och att det kommer att inträffa när det är tänkt att göra det.

"Jag är så glad att kunna säga att dagen äntligen har kommit för mig att vara värd för Oscars", skriver Hart och fortsätter:

"Jag kommer att se till att göra årets Oscarsgala till en speciell en".

Tar över efter Kimmel

Kevin Hart har varit med i filmer som "Ride along", "Central intelligence" och "Jumanji: Welcome to the jungle", och turnerar också runt som ståuppkomiker.

Hart tar över efter Jimmy Kimmel, som lett galan de senaste två åren.

"Grattis amigo. Akademin har gjort ett utmärkt val", skriver Kimmel på Twitter.

Oscarsgalan sänds från The Dolby Theatre i Los Angeles 25 februari lokal tid.

FAKTA Fakta: Tidigare värdar 2018 Jimmy Kimmel 2017 Jimmy Kimmel 2016 Chris Rock 2016 Neil Patrick Harris 2014 Ellen DeGeneres 2013 Seth MacFarlane 2012 Billy Crystal 2011 Anne Hathaway, James Franco 2010 Steve Martin, Alec Baldwin 2009 Hugh Jackman 2008 Jon Stewart LÄS MER

Filmerna som fått flest Oscars 01:09

LÄS OCKSÅ Rekordstort tittartapp för Oscarsgalan

LÄS OCKSÅ Kevin Hart bajsade på sig i Stockholm: ”Sprang till toaletten”

LÄS OCKSÅ Kevin Hart ska ha utpressats – av nära vännen: ”Saknar ord”

5 december 2018 09:50