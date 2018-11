Så mycket bättre + FÖLJ

Linnea Henriksson ryter ifrån – efter Albins tilltag i ”Så mycket bättre”

NÖJE 17 november 2018 09:12

”Så mycket bättre” spelades in under VM-turneringen.

Medan de andra deltar i Stors aktiviteter, står Albin Lee Meldau med näsan i mobilskärmen.

Det får Linnea Henriksson att ryta ifrån.

Det har blivit dags för Ulises ”Stor” Infante Azocar att hyllas i ”Så mycket bättre”. Rapparen bjuder in de andra deltagarna att tillaga den typiska chilenska maträtten curanto tillsammans.

Maten tillagas traditionellt sett i en grop i marken, på en bädd av vedträd eller stenar. Medan Linnea Henriksson hjälper Stor att lägga ner läckerheterna i gropen, kämpar Albin Lee Meldau med att hitta täckning på mobilen.

Samtidigt pågår nämligen VM-matchen mellan Iran och Marocko – som stjäl artistens hela uppmärksamhet.

– Reklamen funkar alltid, men själva matchen kan man inte se, säger han uppgivet i programmet.

Ryter ifrån vid middagen

Och VM-suget släpper inte. I en paus under middagen dyker Albin återigen in i sin fotbollsbubbla – och skrattar glatt åt frisparkar och andra händelser under matchen.

Linnea Henriksson verkar måttligt road – och säger ifrån.

– Fan, Albin, måste du kolla på fotboll nu?, säger hon i programmet.



1 av 2 | Foto: TV4 Medan de andra deltagarna hjälps åt med att laga mat...

Albin ger sig inte i första taget, och menar att han väntat så många år på fotbolls-VM. Till slut ger han dock med sig och ber om ursäkt.

– Nu släppte vi det. Förlåt, Linnea! Förlåt, säger han i programmet.

Stor är den femte artisten i ordningen att lyftas fram i programmet. Hittills har Eric Gadd, Louise Hoffsten, Linnea Henriksson och Charlotte Perrelli hyllats med varsin dag i ”Så mycket bättre”.

”Så mycket bättre” sänds lördagar klockan 20.00 på TV4 och TV4 Play.

