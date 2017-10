”Idol”-Kevin om sveket från bästa vännen: ”Han vände halva skolan mot mig”



Kevin Klein har ett viktigt budskap i ”Idol”.

Han vill inspirera andra som känner sig ensamma i livet.

– Jag vet att det är många som lider i det tysta, säger han.

Kevin Klein tolkade Pink s ”What about us” i den senaste fredagsfinalen av ”Idol” med orden ”Don’t be ashamed of who you are”, tryckta på sin skjorta.

Framträdandet präglades av ett viktigt budskap.

– Den här låten handlar inte bara om mig, den handlar framför allt om andra. Jag vet själv hur det känns att känna sig ensam i livet. Ett tag i mitt liv så hade jag bara mina föräldrar som gav mig stöd, berättade Kevin Klein efter programmet och fortsätter:

– Jag vet att det är många som lider i det tysta – antingen på grund av mobbning eller för att de har någon depression eller någon diagnos där ingen ger dem stöd, utan de är ensamma med det de har. Så jag ville med den här låten verkligen få ut ett budskap. Jag vill att alla ska känna att de är bra som de är.

Blev mobbad av bästisen

Kevin Klein utsattes för mobbning under skoltiden. Utanförskapet gnagde på hans självförtroende. Rädslan över att bli ensam finns fortfarande kvar.

– Jag hade ju mycket mobbning i skolan. Jag blev mobbad nästan i tre år, av min klass och halva skolan och det var min bästa vän som vände sig mot mig och sedan drog med sig skolan. Det var jättejobbigt just att det var min bästis. Jag kände mig konstig och jätteensam och de ville hela tiden trycka ner en, så självförtroendetgfick ner väldigt mycket. Jag trodde inte på någonting ett tag, att jag ens var bra i skolan längre, utan bara tänkte att jag var skit liksom.

Vill inspirera andra

I dag är det dock annorlunda. Studentlivet i Lund har gett honom många vänner. Och musiken har också hjälpt honom på fötter, berättar han.

– När jag flyttade till Lund så fick jag lite perspektiv. Jag är mig själv. Till slut så hittar man folk som är som en själv och det tar lite tid, men när jag till slut hittade folk så stärkte det väldigt mycket mitt eget självförtroende, säger han och fortsätter:

– Med åren har det blivit bättre. Musiken har hjälpt mig väldigt mycket genom den tiden. Man får ut sina känslor på ett annat sätt med musik. Nu har jag på senare år börjat sjunga för folk och då har massor sagt till mig att jag borde söka till Idol. Och nu står jag här.

Ser du på ”Idol” som en revansch?

– Jag vill nog inte säga att det här är min revansch, utan mer att jag vill inspirera andra som varit i en liknande sits. De kanske har en talang som de inte riktigt vågar ta fram. Bara gå efter dina drömmar, ni behövs i samhället. Jag vill verkligen att alla ska inkluderas.

"Idol" sänds i TV4 på fredag klockan 20.00.

