Linda Lindorff köper valp – av tv-bonden

”Tillökning i familjen”



Nu har familjen Lindorff bestämt sig för att bli hundägare.

Programledaren föll för valparna när hon besökte tv-bonden Thilde Hööks gård.

”Det var kärlek vid första ögonkastet”, skriver hon på sin blogg .

TV4-profilen Linda Lindorff och hennes familj har länge pratat om att utöka familjen – och nu är det bestämt. Familjen ska bli hundägare. Beslutet togs i förra veckan när programledaren var hemma hos tv-bonden Thilde Höök , som var med i ”Bonde söker fru” 2009. Under besöket spelades julspecialen för programmet in, men under tiden stal hundvalparna programledaren Linda Lindorffs hjärta .

Anledningen till att familjen väntat med att skaffa hund är för att de inte vetat vilken ras de velat ha. Men när Linda Lindorff mötte valparna på Thilde Hööks gård sa det bara klick.

”Så galet underbara och söta”, skriver hon vidare på bloggen där hon även visar ett filmklipp från mötet.

