Chris Noth anklagas för övergrepp – nekar till allt: ”Nej betyder alltid nej”

Två kvinnor går ut i amerikansk media: ”Jag skrek att han skulle sluta”

Publicerad: I går 21.35 Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Chris Noth.

”Sex and the city”-skådisen Chris Noth ska ha våldtagit två kvinnor, skriver The Hollywood reporter.

Båda går ut och berättar för tidningen om övergreppen.

– Jag skrek att han skulle sluta. Och det gjorde han inte, säger den ena kvinnan.

Chris Noth gör rollen som Mr Big i ”Sex and the city”. Nu anklagas skådespelaren för sexuella övergrepp, skriver The Hollywood reporter.

Två kvinnor har vid olika tillfällen ha kontaktat tidningen för att berätta om övergreppen. De ska inte ha känt till varandra innan.

”Var väldigt smärtsamt”

Kvinnorna är i dag 31 respektive 40 år gamla. Det första övergreppet ska ha skett i Los Angeles 2004, precis när Chris Noth hade avslutat inspelningarna av ”Sex and the city”.

Den 40-åriga kvinnan, som i The Hollywood reporter fått pseudonymen Zoe, säger att de fick kontakt via hennes jobb. Hon fick låna en bok av Noth, och det var när hon skulle lämna tillbaka den som övergreppet ska ha skett, i hans lägenhet.

– Det var väldigt smärtsamt och jag skrek att han skulle sluta. Och det gjorde han inte. Jag sa ”kan du åtminstone ta på dig en kondom?” och han skrattade åt mig, säger Zoe.

Efteråt ska en vän ha kört henne till sjukhuset på grund av de skador som uppstått under våldtäkten. The Hollywood reporter har kontaktat sjukhuset som säger att de inte har kvar sina register så långt bak i tiden.

helskärm Chris Noth och Sarah Jessica Parker på premiären av ”And Just Like That”.

Träffades på nattklubb

31-åringen har fått pseudonymen Lily. 2015 jobbade hon som servitris på en nattklubb i New York när hon träffade Noth för första gången. Noth bjöd ut Lily, och efter en utekväll gick de hem till honom.

– Jag trodde att vi skulle dricka whiskey och prata om hans skådespelarkarriär. Det låter så dumt, säger Lily.

Väl i lägenheten ska Noth ha försökt kyssa henne, något som hon inte alls kände sig bekväm med.

– I nästa ögonblick hade han dragit ned byxorna och stod framför mig.

Noth ska ha tvingat Lily till oralsex samt haft sex med henne mot hennes vilja, något som klassas som våldtäkt. Vid tidpunkten var Noth gift och hade barn.

Chris Noth förnekar

Noth har förnekat brotten och menar att samlagen ska ha skett med samtycke.

”Anklagelserna mot mig från individer jag träffade för år, till och med decennier sedan, är falska. Dessa händelser hade kunnat hända för 30 år sedan eller 30 dagar sedan – nej betyder alltid nej – det är linje jag inte gick över. Våra möten skedde med samtycke”, skriver Noth i ett uttalande.

Fakta Behöver du stöd och hjälp? Hit kan du som behöver stöd i frågor som gäller gruppvåldtäkt eller andra sexualbrott vända dig. • Novahuset, ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till personer som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp.

Kontakt: www.novahuset.com • Brottsofferjouren, ideell organisation med en nationell stödlinje som är gratis att ringa till.

Kontakt: 116 006 • Föreningen storasyster, ideell förening som vänder sig till människor som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp.

Kontakt: jour@foreningenstorasyster.se

Chatt: http://www.foreningenstorasyster.se/wordpress/chatta • Föreningen Tillsammans, av och för för personer som, oavsett kön, utsatts för sexuellt våld.

Kontakt: hej@foreningentillsammans.se • Kvinnofridslinjen, nationell stödtelefon för den som utsatts för våld och hot, samtalen är gratis och du kan vara anonym.

Kontakt: 020–505050 • Pojkmottagningen (numera i privat regi) erbjuder konsultationer och i begränsad utsträckning behandling för pojkar som varit sexuellt utnyttjade och för unga sexualförövare.

Kontakt:

Mejl: olof@pojkmottagningen

Telefon: 070-2675030

Mejl: borje@pojkmottagningen.se

Telefon: 070-9328873 Läs mer

Publisert: Publicerad: 16 december 2021 kl. 21.35