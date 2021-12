Birkir och Jacqline klara för finalen i ”Idol”

Lana och Annika fick lämna

Finalisterna är klara i ”Idol” 2021.

Birkir Blær och Jacqline Mossberg Mounkassa gör upp om segern i nästa vecka.

Annika Wickihalder föll på målsnöret och åkte ut i kvällens semifinal, tillsammans med Lana Sulhav.

Lana Sulhav, 23, blev först att lämna semifinalen. Hon slogs ut redan efter att alla idolerna sjungit var sin låt. Hennes tolkning av Lana Del Reys ”Summertime sadness” räckte inte till i konkurrensen, även om hon fick fina omdömen av juryn.

I den andra ronden återstod då Annika Wickihalder, 20, Birkir Blær, 21, och Jacqline Mossberg Mounkassa, 23. I potten de två finalplatserna i Globen (Avicii arena) i Stockholm.

Medan de två tjejerna gjorde felfria framträdanden tappade Birkir helt texten i början av rockiga låten ”Are you gonna be my girl”. Han räddade dock upp det efter några sekunder och tittarna röstade honom vidare till finalen, tillsammans med Jacqline.

Annika Wickihalder föll på målsnöret och slutade trea i årets ”Idol”. Men hon var inte alltför nedslagen för det.

– Jag mår skitbra. Jag är så stolt, säger hon i ”Idol extra”.

Lana Sulhav var inte heller speciellt besviken.

– Jag har vuxit så mycket som människa och artist, säger hon till Aftonbladet.

– Jag är så oerhört tacksam över att ha fått göra den här resan.

I programmet lottades också startordningen i finalen, där Birkir få sjunga först.

helskärm Jacqline Mossberg Mounkassa.

helskärm Birkir Blær.

KVÄLLENS LÅTAR

Idolerna sjunger två låtar var och tittarna har fått påverka låtvalen.

Låt 1: ”Tittarnas förslag”

Idolerna sjunger en låt som de valt utifrån förslag som fansen och tittarna har föreslagit på Idols sociala medier.

Birkir ”Sign of the times” av Harry Styles

Jacqline: ”Halo” av Beyoncé

Annika: ”Fix you” av Coldplay

Lana: ”Summertime sadness” av Lana Del Ray

Låt 2: ”Hyllning till tittarna”

Via Idols sociala medier har tittarna fått höra smakprov på två olika låtalternativ – för att hjälpa idolen att välja en av låtarna.

Annika: ”Skyfall” av Adele

Lana: ”At last” av Etta James (fick inte sjunga, utslagen efter första låten)

Jacqline: ”Cool people” av Chloe & Halle

Birkir: ”Are you gonna be my girl” av Jet

helskärm Annika Wickihalder.

helskärm Lana Sulhav blev utslagen redan efter första låten.

