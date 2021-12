Pikarna mot Kim Cattrall: Så lämnar Samantha Jones nya ”Sex and the city”

SPOILERVARNING Dissade serien – så skrivs favoritkaraktären ut

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Kim Cattrall har tidigare berättat att hon kännt sig mobbad av sina ”SATC”-kollegorna.

De var kvartetten som gjorde ”Sex and the city” till en succé: Carrie, Samantha, Charlotte och Miranda.

Men skådespelaren Kim Cattrall tackade nej till fortsättningsserien ”And just like that...”

Nu står det klart hur serieskaparna gjort för att förklara att hon inte längre är med.

Läs inte vidare om du inte vill riskera att få handlingen i den nya serien ”And just like that...” avslöjad i förväg.

Nu avslöjas det hur manusförfattarna löst det faktum att Kim Cattrall , 65, inte längre ville spela den älskade karaktären Samantha när ”Sex and the city” får en uppföljare i nya HBO Max-serien ”And just like that...”

En kvartett har stått i centrum för 94 avsnitt och två långfilmer av ”Sex and the city”: Sarah Jessica Parkers, 56, kärlekslängtande skribent med författarambitioner Carrie Bradshaw, Kristin Davis, 56, något pryda galleriföreståndare med elevrådsordförandebakgrund Charlotte York, Cynthia Nixons, 55, karriärfokuserade och rättframma jurist Miranda Hobbes och så Cattralls självbejakande och frispråkiga pr-agent Samantha Jones.

helskärm Kvartetten blev en trio

Tar verklighetens bråk in i serien

Men efter ett offentligt ordbråk, där Kim Cattrall bland annat har sagt at hon känt sig mobbad av sina tidigare kollegor i ”Sex and the city” har det länge stått klart att hon inte skulle spela fansens sexbejakande favoritkaraktär i den nya serien. När de första två avsnitten av ”And just like that...” nu har släppts på HBO Max framgår det också hur serieskaparna har skrivit ut henne ur seriens handling.

Men man går inte samma väg som med Chris Noth, 67, karaktär Mr Big som får en hjärtinfarkt och dör i första avsnittet. Istället tycks serieskaparna ha plockat in verklighetens bråk i serien och fansen ges utrymme att tolka in en hel del pikar i replikskiftet mellan Carrie och Miranda i det första avsnittet.

– Det är som att hon är död. Samantha, säger Miranda Hobbs och tittarna får veta att Carrie blivit tvungen att sparka Samantha som sin pr-agent.

– Vad finns det att säga? Jag sa att på grund av hur bokbranschen är så kunde jag inte behålla henne som pr-agent. Hon sa okej och sprakade mig som vän.

Miranda försöker säga att det inte riktigt stämmer, men Carrie betonar att Samantha slutat ringa tillbaka och inte svarar varken i telefon eller sms.

– Jag trodde att jag var mer än hennes kassako, säger Carrie Bradshaw och rycker på axlarna.

Flyttat till London

Snart framgår det att Samantha Jones lämnat New York och istället tagit ett jobb i London och att hon inte svarar när någon av hennes gamla vänner försöker höra av sig. Miranda säger att både hon och Charlotte har försökt förgäves. Carrie säger att hon hört av sig flera gånger utan framgång.

– Okej, ja, det är väl allt vi kan göra. Så konstigt, säger Miranda.

Carrie Bradshaw svarar:

– Jag trodde alltid att vi fyra skulle vara vänner för evigt.

Så går det alltså till när manusförfattarna till ”And just like that...” skriver ut en av huvudkaraktärer ur den nya serien. Men det faktum att man inte valt att ta livet av rollfiguren lämnar så klart utrymme för fansen att fortsätta hoppas på en comeback för Kim Cattrall.

Publisert: Publicerad: 09 december 2021 kl. 12.09