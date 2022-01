Mia Skäringer om skoterkraschen i fjällen

”Hade kunnat ha ihjäl både mig själv och min son”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Mia Skäringer och sonen Alfred kraschade med full fart in i ett träd under en skotertur.

Nu berättar komikern om skräckolyckan i fjällen – som kunde ha slutat riktigt illa.

– Jag hade kunnat ha ihjäl både mig själv och min son, säger hon i podcasten ”Skäringer & Nessvold”.

Under en skotertur i fjällen tappade komikern Mia Skäringer, 45, helt plötsligt kontrollen och for rakt in i ett träd. Bakpå satt hennes son, Alfred Skäringer, 22.

– Alfred skriker så mycket och tänker ”nu dör vi”. Jag flyger av och hamnar rakt ned med huvudet i snön, så bara stjärten sticker upp, säger hon i podcasten ”Skäringer & Nessvold” och fortsätter:

Både Mia och Alfred klarade sig undan skador. Riktigt lika bra gick det inte med skotern.

– Skotern är tändstickor, alltså smulad. Lösa delar av skoter inkrockad i ett träd. Vi har alltså flugit av i farten, säger hon fortsätter:

– Jag hade kunnat ha ihjäl både mig själv och min son på grund av att jag får ett fartsug.

helskärm Mia Skäringer.

Poddkollegan Hampus Nessvold, 25, frågar sedan om fartsuget bara kommer när hon sitter i ett fordon.

– Nej, jag höll ju på att drunkna i Italien för att jag skulle ge mig ut och simma när det var röd flagg.

Överenskommelsen med maken

– Det var en väldigt vältränad triathlon-nisse som springer tills knäskålarna flisar sig och simmar, så jag blev lite provocerad. Då ville jag visa att jag också kunde simma, men det kunde jag inte, jag höll ju på att dö.

Nu har hon gjort en överenskommelse med maken, Gabriel Lazar, 35.

– Nu har vi den överenskommelsen, jag och Gabbe, att han måste stoppa mig när något kan gå överstyr, då måste jag hejda mig.

Skotern, då? Den fick de ersätta.

– Tror vi fick betala 10 000 kronor. Det var ju ingen skoter kvar, säger Mia Skäringer i podcasten.

Publisert: Publicerad: 17 januari 2022 kl. 17.22