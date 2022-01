Googles hyllning till Betty White

”Tack för att du var en vän”

helskärm Betty White blev nästan hundra år.

Den 17 januari skulle Betty White ha fyllt hundra år.

För att fira det bjuder Google på en överraskning för alla som söker på hennes namn, skriver news.com.

Nyligen skulle skådespelaren Betty White ha fyllt hundra år. För att hedra henne har sökjätten Google nu skapat ett online-påskägg för fans som söker på hennes namn, skriver nyhetssajten news.com.

När man söker på hennes namn i sökrutan visas en grafik med rosenblad. Mitt bland rosenbladet står texten: ”Tack för att du var en vän 1922–2021”.

Citatet är hämtat från hennes karaktär Rose från tv-serien ”Pantertanter”, som använde låten ”Thank you for being a friend” av Andrew Gold som sitt ikoniska intro.

Dog av stroke

Den 31 december dog Betty White av en stroke, två veckor från sin 100-årsdag. Betty White är mest känd för sin roll som Rose Nylund i tv-serien ”Pantertanter”, som sändes mellan åren 1985 och 1992.

Under sin 80 år långa karriär vann White åtta Emmys. Enligt TMZ har hon den längsta skådespelarkarriären i historien.

