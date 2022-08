Föräldrarnas chock: Mumford avslöjade övergrepp i ny låt

Blev sexuellt utnyttjad som barn

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Marcus Mumford.

Marcus Mumford sjunger om övergreppen i solodebuten.

Låten ”Cannibal” var också sättet han berättade för sina föräldrar om hur han blivit sexuellt utnyttjad som 6-åring.

– Jag hade inte berättat det för någon på 30 år, säger han till GQ.

Som frontman i Mumford & Sons har hans glädjefyllda folkrock streamats flera miljarder gånger bara på Spotify.

Men när Marcus Mumford, 35, skrev låten ”Cannibal” blev det något helt annat. Låten inleds med textraden:

”I can still taste you and I hate it. That wasn’t a choice in the mind of a child and you knew it”.

På svenska ungefär: ”Jag kan fortfarande känna smaken av dig och jag hatar det. Det var inte ett val som ett barn kan göra och det visste du”.

”Inte av min familj och inte i kyrkan”

I en intervju med GQ berättar Mumford om övergreppen han utsattes för som 6-åring.

– Som många andra, och jag lär mig mer och mer om det med tiden och när jag spelar låten för folk, så blev jag sexuellt utnyttjad som barn. Inte av min familj och inte i kyrkan, som vissa tycks anta. Men jag hade inte berättar det för någon på 30 år, säger han i intervjun.

Marcus Mumfords föräldrar var under hans uppväxt frontpersoner för den evangelistiska frikyrkan Vineyard Churches.

Marcus Mumford, som har två barn med hustrun, skådespelaren Carey Mulligan, 37, säger i intervjun att han tillbringat sitt liv under ”lager av skam” efter det första övergreppet som var ”det första av en rad av verkligt ovanliga, ohälsosamma sexuella erfarenheter vid en mycket ung ålder”.

– Och av nån anledning, jag förstår egentligen inte hur, så blev inte jag en sexuell förövare, även om jag har också har bett mig som en skitstövel ibland.

helskärm På scen med Mumford & Sons.

Föräldrarnas chock

Den nya låten ”Cannibal” var också hur Mumford berättade för sina föräldrar om de sexuella övergreppen han utsatts för som barn.

I intervjun med GQ berättar han hur hans mamma fått höra låten och ett par dagar senare kommit tillbaka och frågat honom vad den faktiskt handlar om.

– Jag svarade: ”Det handlar om de där övergreppen” och hon bara: ”Vad pratar du om?”, säger han i intervjun.

När hennes chock väl lagt sig hade mor och son en lång konversation som resulterade i ännu en låt på Marcus Mumfords nya album, ”Grace”.