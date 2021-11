Sarah Jessica Parkers ilska efter ”kvinnohatet” mot ”Sex and the city”-kvinnornas utseende

”SATC”-stjärnan: ”Alla har något att säga”

Sarah Jessica Parker har tröttnat på elaka kommentarer om ”Sex and the city”-kvinnornas åldrande.

Nu ryter hon ifrån.

– Det är så mycket kvinnohatade snack om oss som aldrig. Skulle. Hända. En. Man, säger hon till Vogue.

Sarah Jessica Parker, 56, har fått nog.

I en ny intervju med Vogue berättar hon om kritiken hon har sett online om sig själv och de andra kvinnliga stjärnorna i ”Sex and the city” efter nyheten om att det kommer en fortsättning på kultserien.

– Det är så mycket kvinnohatade snack om oss som aldrig. Skulle. Hända. En. Man, säger hon till modetidningen.

”Grått hår, grått hår, grått hår”

Hon betonar varje ord, skriver artikelförfattaren.

– ”Grått hår, grått hår, grått hår. Har hon grått hår?" Jag sitter hos Andy Cohen, och han har helt grått hår, och han ser fantastisk ut. Varför är det okej för honom? Jag vet inte vad jag ska säga.

Skådespelarstjärnan säger att hon särskilt lagt märke till kommentarerna på sociala medier.

”Vad ska jag göra åt det?”

– Alla har något att säga. ”Hon har för många rynkor, hon har inte tillräckligt med rynkor”, säger hon och fortsätter:

– Det känns nästan som att folk inte vill att vi ska vara helt okej med hur vi är, som om de nästan njuter av att vi blir plågade av vilka vi är i dag, oavsett om vi väljer att åldras naturligt och inte se perfekta ut, eller om man väljer att göra något om det får en att må bättre. Jag vet hur jag ser ut. Jag har inget val. Vad ska jag göra åt det? Sluta åldras? Försvinna?

Fortsättningen på ”Sex and the city” har fått namnet ”And just like that” och kommer till HBO Max i december.