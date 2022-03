Laleh: ”Vill vara den som bestämmer”

Skapat allt själv på nya skivan ”Vatten”

helskärm Laleh Pourkarim är nu albumaktuell med ”Vatten”.

Det händer mycket för Laleh i år.

Ny skiva, konsert på ett utsålt Ullevi på hennes 40-årsdag – och eget produktionsbolag.

– Jag känner att jag vill vara den som bestämmer, vara chef över projekt och få ha lite mer frihet för kreativitet och för idéer.

Laleh Pourkarim, 39, har lämnat Los Angeles för ett tag. Nu kommer hon att vara i Sverige den närmaste tiden. Först släpps hennes senaste skiva och den 10 juni, på hennes 40-årsdag, spelar hon på Ullevi.

Hon kommer till skivbolaget vid Nytorget i Stockholm klädd helt i svart. Svart mössa, svart kappa och svart klänning. Men skorna är vita.

Under småpratet innan själva intervjun börjat säger hon:

– Det blir alltid bäst om man gör det själv.

Det där är Laleh i ett nötskal. Titta bara på baksidan till Lalehs nya album ”Vatten”. Där står det:

”Produced, Performed, Arranged, Engineered, Recorded and Programmed by Laleh Pourkarim.

All songs written by Laleh Pourkarim, Recorded by Laleh Pourkarim at Palang Studios.”

Följt av:

”Vocals, Backing Vocals, Programming, Synthesizers, Piano, Keyboards, Organs, Drum Programming, String Programming, Sound Design, Bass, Guitars & Percussion by Laleh Pourkarim.”

Samtidigt tar hon med ”Vatten”, hennes nionde album, ytterligare ett steg med egna nystartade bolaget Palang.

Palang är det persiska ordet för leopard som också är en av låttitlarna på nya skivan.

”Vill vara chef”

I ”Leopard” sjunger Laleh ”jag är en sol med fläckar och är snäll, men inte dum, om du tror det jag gör vad jag vill till slut”.

Det handlar om hennes upplevelser i musikbranschen i allmänhet och i Los Angeles i synnerhet.

– Av det där blev Palang. Låten ”Leopard” handlar lite om det: ”Jag låter dig prata på nu, men jag gör ändå som jag vill”. Jag har lärt mig de där sakerna där borta, säger hon.

– Palang är bara för att jag känner att jag vill vara den som bestämmer, vara chef över projekt och få ha lite mer frihet för kreativitet och för idéer.

Med sin erfarenhet och sin syn på kreativt arbete vill Laleh skapa en atmosfär där artister kan känna sig trygga. Men det handlar inte om någon mysig pysselverkstad, betonar hon.

– Nej, nej. Vi ska fortfarande leverera hits. Vi ska vara produktiva och bäst.

Än en gång vill hon bevisa att det finns andra vägar, som ingen vågat pröva, till framgång.

– Jag har hela tiden fått höra att saker och ting funkar på ett visst sätt, så här har det varit i alla år och så här ser det ut. Nu vill jag visa att det går och att vi kan uppnå resultat.

helskärm Laleh fyller 40 år samma dag som hon spelar för ett utsålt Ullevi den 10 juni.

För en som inte är insatt i hur musikbranschen fungerar beskriver Laleh vägen fram till en färdig skiva och en listsuccé som att vandra i en korridor med olika rum.

Artister måste passera rum med låtskrivare, producenter och självsäkra tyckare.

– Det finns en jargong ”Jag vet, jag kan göra dig till en stjärna”, säger Laleh med förställd basröst och fortsätter:

– Det handlar om att slippa vara sån men ändå vara med i matchen.

Det värsta vi kan göra är att tro är att vi är genomgoda, för då kommer vi vara mycket mer lättmanipulerade

Laleh ser ”Vatten” som en temaskiva om hopp, hopplöshet och kampen mellan gott och ont. Ingen är perfekt men alla har chans att göra om och göra rätt, menar hon.

– Jag förstod hur snabbt vi kan förvandlas till någonting som vi inte vill vara, hur snabbt ledare och tidsandan kan få oss att förändras. Det har hänt så många gånger i historien och det kommer hända igen.

Det här känns aktuellt, med tanke på världsläget. Hur påverkas du av det?

– Jag blir överraskad av att vi blir överraskade, generellt, av hur världen ser ut. Så har den alltid varit och så kommer den alltid vara. Vi är i ständigt krig, även med oss själva.

Hon fortsätter:

– Det värsta vi kan göra är att tro är att vi är genomgoda, för då kommer vi vara mycket mer lättmanipulerade, tänk vilka hemskheter människor gjort i godhetens namn. Vi måste komma ihåg att vi är både goda och onda och att vi är kapabla till båda ytterligheterna, att plötsligt står man och håller med något man egentligen inte tror på.

”Relationen till publiken är som relationen till en vän”

Flera av Lalehs låtar har gett hopp och tröst åt människor. ”En stund på jorden” är den näst mest önskade låten på begravningar i Sverige, enligt Fonus. Låtar som ”Goliat” och ”Bara få va mig själv” sjungs ständigt på skolavslutningar.

Att hennes låtar träffar så många tror Laleh beror på att hon är ärlig och uppriktig i sina texter.

– Jag brukar alltid säga det när jag träffar nya låtskrivare eller folk som jag är mentor åt att relationen till publiken är som en relation till en vän. Antingen vill du ha en bästa vän som du är helt ärlig med och vill ha en långsiktig och genuin relation till, eller så är det en festkompis eller en ytligt bekant du vill spela cool för och allt det är okej men du måste vara medveten om att du gör ett val och göra ett medvetet val.

Det är en syn att tillämpa på hela livet, menar hon.

– Det vi gör är det vi ägnar våra liv åt. Det låter dramatiskt och det är precis lika dramatiskt som det låter. Även om vi bara tar ett steg i taget så leder det oss alltid någonstans.

Du har sagt, i en gammal intervju, att du kan bli så irriterad på hur artister skriver texter att du inte kan lyssna på låtarna.

– När jag skriver väger jag orden noga, just för att jag tycker att det blir så magiskt när något jag har skrivit känns sant för mig. Då landar jag och kan se klart en liten stund.

– Jag gillar inte det här målande och nostalgiska, säger hon om textförfattandet.

Hon fortsätter:

– Det är ett litet trick man kan använda, men jag gillar inte att använda det tricket. Det är roligare att gå till botten med något och få de här utkristalliserade enkla fraserna.

Jag har verkligen lyckats bygga upp ett liv i Los Angeles

Sedan 2014 lever Laleh mest i Los Angeles, dit hon flyttade för att jobba med Max Martins låtskrivarkollektiv Wolf Cousins. LA är en plats där hon kan vara mer anonym. Hon beskriver det som en paus från livet som artisten Laleh.

– Det är skönt för mig att få leva två olika liv.

Men var är hemma?

– Sverige kommer alltid vara mitt hem, så klart. Men jag har verkligen lyckats bygga upp ett liv i Los Angeles och älskar båda ställena lika mycket. Jag vill inte välja.

Vad behöver du för att känna dig hemma?

– Oj…

Lång tystnad.

– En studio. Ja, en studio. Det är så enkelt. Så fort man får ta på sig de där hörlurarna så är man hemma, liksom. Det är verkligen hemma.

helskärm Laleh Pourkarim.

