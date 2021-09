Bruce Dickinson: Det här med konserter känns som en galen dröm

Namn: Paul Bruce Dickinson.

Född: I Workshop, Nottinghamshire, den 7 augusti 1958.

Bor: I London.

Familj: Flickvännen Leana Dolci och tre barn.

Yrke (i urval): Sångare och låtskrivare i Iron Maiden, pilot, författare, föreläsare, programledare.

Aktuell: Med nya Iron Maiden-albumet ”Senjutsu”, som släpps idag. Han blir också med podcast, ”Psycho schizo espresso”, senare i höst. Och om pandemin och hälsan tillåter – fler föreställningar med spoken word-turnén baserad på memoaren ”Bruce Dickinson en självbiografi – what does this button do?”