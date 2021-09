”Joni Mitchells ’Blue’ är min musikaliska milstolpe”

Sett, hört, läst med spelmannen Kalle Moraeus, 58

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Violinisten Kalle Moraeus.

Det första jag läser på ­morgonen:

– Meddelanden i mobilen.

Sajten jag besöker flest gånger per dag:

– Jag har ingen sådan. Det är tyvärr sanningen.

Lyssnar jag på i bilen:

– Med glädje just nu Klas Östergrens triologi, jag är inne på sista boken. Han är genialisk, att kunna skriva en bok som tar 35 timmar att läsa in - och det är inte ett ord för mycket. Det är magiskt.

Bok jag läser just nu:

– Jag läser biografin av Frida Wallberg , ”Alltid lite till: Om att slåss för sitt liv”, som handlar om hennes boxningskarriär och när hon fick hjärnblödningen och tiden efter. Hon är en mycket god vän, så den läser jag med en klump i magen.

Serie jag streamar just nu:

– ”Babylon Berlin”.

Film jag har sett flest gånger:

– Det står mellan ”Amarcord” eller ”Gudfadern”. Det är nog ”Gudfadern”, tror jag.

helskärm Joni Mitchells album ”Blue” som kom 1971.



Musikalbum jag har lyssnat mest på:

– Ena dagen lyssnar jag på Keith ­Jarrett, för att andra dagen lyssna på country - för att tredje dagen vilja höra Lapp Lisasjunga religiösa sånger. Jag är så fruktansvärt splittrad i min musiksmak, men det finns en skiva som jag återvänder till hela tiden: Joni Mitchells ”Blue”. Den är kanske min stora musikaliska milstolpe om jag tittar tillbaks i livet.

Kultur-, nöjes-, medie­profil jag gillar:

– Jag gillade väldigt mycket Kristina Lugn när hon levde. Jag fick ju äran att hänga med henne ibland. Och vi har ju spelat hennes texter lite grann och Bennys relation till henne och att hon var med någonstans i periferin i mitt liv. Kristina Lugn var en person som jag uppskattade väldigt mycket. Jag tyckte hon var stark och väldigt rolig och skrev otroligt fina saker. Hon skrev texten till ”Vila i din famn” till kronprinsessans bröllop. Jag tackade henne för den texten, då sa hon bara: ”Äh, den rev jag ihop på en eftermiddag”.

Låten jag lyssnar mest på just nu:

– Den här veckan har jag hört inspelningen av ”Barnatro” med Lapp Lisa fyra gånger. Jag har fått för mig att den är så jävla bra.